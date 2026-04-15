Señor Director:

María Guadalupe Mota Rodríguez, ciudadana mexicana, madre de familia y empleada, encontrándome consternada, indignada y con un sentimiento de profunda vulnerabilidad por las infundadas publicaciones que ha realizado, donde el Sr. Raúl Rodríguez Cortés sin ningún tipo de sustento, mancha mi nombre, ética, honor y trayectoria laboral, al aseverar que pertenezco, según su dicho a un “CARTEL DE LIMPIEZA”, y el mencionado “reportero” o “columnista” se ha ensañado con mi persona, sin embargo, solo ha afirmado sin siquiera verificar de forma alguna y es por lo que me permito responder lo siguiente:

1.- Indica que soy familiar del Sr. José Juan Reyes Domínguez, y que soy tía de sus hijos, por la similitud de los apellidos, es de enfatizar que NO TENGO VINCULO ALGUNO, NO SOY FAMILIAR, en ningún grado o manera del Sr. José Juan Reyes Domínguez, no tengo relación con el apellido de los hijos de este señor ni tengo injerencia en los negocios de ellos.

2.- Infiere que hay una relación familiar y que son mis sobrinos porque los apellidos de los hijos del Sr. José Juan Reyes Domínguez, se parecen a mi apellido, sin embargo, lejos de cumplir con sus funciones periodísticas e investigar lo que afirma, solo se sustenta en un parecido de letras y no así, en una comprobación (que no existe) de vínculos filiales.

3.- Escribe que en el pasado fungí como Representante Legal de la empresa Gerlim, SA de CV., al respecto, en su momento, efectivamente de manera temporal lo fui, pero no por alguna situación que fuera diferente a mi profesión y trayectoria laboral, sin embargo, esta relación exclusivamente laboral, me colocó en ese entonces como solo una empleada más y del cual terminé hace muchos años la relación laboral, sin que a la fecha exista ningún vínculo, ni de forma alguna, ni de ningún grado, me genere vinculo, relación o compromiso con las personas a las que su periodista refiere.

Enfatizando que, tal y como lo puede observar, los apellidos son diferentes y; que en caso de que persista, el periodista podrá observar que no hay ninguna relación familiar de ningún tipo ni de grado entre las personas que señala y la que escribe.

Por lo que, todas las manifestaciones hacia mi persona son por completo mentiras del reportero Raúl Rodríguez.

Le reitero al periodista Raúl Rodríguez que, el hecho de que los apellidos se parezcan no genera ningún tipo de vinculo, que el sustentar sus calumnias en ese punto es infundado y, de pretender que sus acusaciones y mentiras continúen por las similitudes en un apellido, es por completo calumniar mi nombre y ejercer actos de violencia en mi contra, poniendo en duda mi trayectoria laboral, en este caso, mis apellidos se parecen más a los del reportero, sin que ello indique que es familiar mío de ninguna manera, afortunadamente.

4.- Expone información en gran parte falsa de mi persona, dejándome expuesta, más aún en las condiciones de seguridad que en la actualidad existen para este país.

5.- Hace pública a nivel nacional información mía y de la empresa que represento (que tampoco tienen relación con ninguno de los mencionados), dejándome en vulnerabilidad ya que muchas personas son las que leen ese periódico y que, habrá personas que crean las mentiras y calumnias de su “periodista”.

Me apena tener que recordarles que, las leyes mexicanas respetan los derechos de las personas y, procuran el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, por lo que, su periódico, daña mi integridad y reputación al permitir que un periodista, sin ningún tipo de ética, elabora una columna llena de mentiras que, en este caso, afectan a la más vulnerable, que somos mi hija y la que suscribe, al ser una mujer que trabaja, que no cuento con ningún tipo de familiar o pariente en la política o empresas altas y que, las mentiras que ha publicado me pueden afectar en mi generación de trabajo, con el riesgo de no poder continuar incluso llevando los gastos de mi familia, me siento violentada y utilizada como punta de flecha para dañar a otra persona, sin que yo tenga de forma alguna por qué aparecer en esta situación.

Atentamente

María Guadalupe Mota Rodríguez

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