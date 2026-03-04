Más Información

Presidencia manda al Congreso la reforma electoral

Presidencia manda al Congreso la reforma electoral

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Apagón afecta dos tercios de Cuba; falta de suministro es por fallo masivo en el sistema eléctrico nacional

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Reportan combates aéreos en Tehéran; Israel afirma que uno de sus aviones derribó un caza iraní por “primera vez en la historia”

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

La presidenta informó que existen mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría Agraria, a cargo de Víctor Suárez Carrera para llegar a un acuerdo ante conflictos en Oaxaca y Chiapas.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 4 de marzo, la mandataria señaló que todavía no se contemplan cambios sustanciales ante los posibles casos de corrupción en tribunales agrarios. Sin embargo, precisó que los magistrados que están a punto de ingresar al son personas profesionistas y honestas.

Lee también

“Ayer, Víctor Suárez, el procurador agrario, estaba en Los Chimalapas y tuvo que quedarse ahí toda la noche, porque no le gustó a una parte de Los Chimalapas la resolución. Finalmente pudo salir sin problema, él es muy bueno para el diálogo y no hubo ningún problema”, indicó la Mandataria federal.

Sobre posibles desarrolladores que buscan quedarse con hectáreas en San Luis Potosí, la jefa del Ejecutivo mencionó que le corresponde a la coordinar el diálogo, hacer consultas y dar seguimiento para evitar conflictos con la población Wixárika.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]