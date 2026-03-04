Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que existen mesas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Procuraduría Agraria, a cargo de Víctor Suárez Carrera para llegar a un acuerdo ante conflictos en Oaxaca y Chiapas.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 4 de marzo, la mandataria señaló que todavía no se contemplan cambios sustanciales ante los posibles casos de corrupción en tribunales agrarios. Sin embargo, precisó que los magistrados que están a punto de ingresar al Tribunal Agrario son personas profesionistas y honestas.
“Ayer, Víctor Suárez, el procurador agrario, estaba en Los Chimalapas y tuvo que quedarse ahí toda la noche, porque no le gustó a una parte de Los Chimalapas la resolución. Finalmente pudo salir sin problema, él es muy bueno para el diálogo y no hubo ningún problema”, indicó la Mandataria federal.
Sobre posibles desarrolladores que buscan quedarse con hectáreas en San Luis Potosí, la jefa del Ejecutivo mencionó que le corresponde a la Secretaría de Gobernación coordinar el diálogo, hacer consultas y dar seguimiento para evitar conflictos con la población Wixárika.
