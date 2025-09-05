Más Información

La presidenta indicó que se evalúan los nombres para las estaciones del .

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que la estación Corregidora del estará en la ciudad.

“Hay dos líneas también adicionales del Corredor Interoceánico, porque está la línea principal que cruza el Istmo, y luego hay una línea que va de Oaxaca, de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, Chiapas, esa es, digamos, la línea del sur.

“Pero estamos buscando un nombre que tenga que ver con Oaxaca y con Chiapas, e igual la línea que va a Dos Bocas, del Interoceánico, e igual las líneas al norte que ya estamos definiendo sus nombres”, comentó.

Sobre el Tren México-Querétaro, apuntó que habrá una estación en el centro, pero será de paso. “No se puede hacer la estación terminal por las características del centro de Querétaro. Yo creo que la Corregidora va a ser la de la ciudad de Querétaro, y hay otra estación terminal que está un poco antes de llegar a la ciudad de Querétaro, o ya en el municipio.

“Se está definiendo, hay dos posibilidades de predios y se está en este momento evaluando cuál es el mejor y esa ya tendría su propio nombre. Pero La Corregidora va a estar en Querétaro, la principal de la ciudad de Querétaro, en la capital”, explicó.

