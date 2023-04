El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno de Estados Unidos tiene una crisis política, no solamente social, por lo que es necesario que realicen una revisión de sus instituciones, sus agencias de seguridad y sus políticas.

“Hay una crisis política en Estados Unidos, no solo es una crisis social; eso no me corresponde tratarlo, pero sí necesitan hacer una revisión de sus agencias, sus instituciones, una política nueva, necesitan transformarse”, aseguró en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

López Obrador hizo un llamado a frenar las filtraciones que exponen la actuación de su gobierno en casos de política interior, pero que también afectan a la sociedad norteamericana, como el narcotráfico.

“Basta de simular y de esas maniobras politiqueras de filtraciones, y de querer debilitar a los gobiernos con esa propaganda de mal gusto, y nada amistosa. ¿Cómo es que se busca tener relaciones respetuosas con todos los pueblos, los gobiernos si se está hostigando, interviniendo en asuntos que solo tiene que ver con los países independientes?”, comentó.

Lee también: AMLO acusa “intromisión abusiva, prepotente” de la DEA por investigación a “Los Chapitos”

Indicó que estas acciones no afectan las negociaciones que sostienen México y Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo, sino que se trata de métodos que se utilizaron en el pasado y aún se usan.

“Son rémoras, son malas costumbres, es que fueron muchos años de subordinación, y la culpa no solo de los gobiernos estadounidenses. Este es el problema”, dijo.

López Obrador también pidió que reprodujeran en el Salón Tesorería el audio de cuando el expresidente Vicente Fox le pidió al exmandatario cubano Fidel Castro que se retirara antes de la llegada del entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, con la famosa frase “comes y te vas”, el 19 de marzo de 2002.

Señaló que a las agencias de seguridad de Estados Unidos “les parece normal entrometerse en la política de otros países”, en contrasentido de lo que plantea el presidente Joe Biden.

“El que lo entiende bien es el presidente Biden, cuando habla de un trato igualitario, y a mí me consta que él ha sido muy respetuoso, hasta el presidente Trump fue respetuoso”, afirmó, en Palacio Nacional.