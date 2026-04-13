Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán (FES) de la Universidad Nacional Autónoma de México iniciaron un paro académico de 48 horas en el Campo 4 para exigir mayor seguridad tras el asesinato de un alumno, así como atención a presuntos actos de corrupción y al deterioro de las instalaciones.

La decisión fue tomada en asamblea y acompañada de la entrega de un pliego petitorio que concentra diversas demandas de la comunidad estudiantil.

Como parte de la protesta, decenas de alumnos realizaron movilizaciones que incluyeron la toma de la caseta de Tepotzotlán y una caminata sobre carriles centrales de la autopista México-Querétaro, lo que generó severas afectaciones viales en dirección al norte del Estado de México.

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El movimiento ocurre en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en la zona, luego del asesinato de Joel Ulises, estudiante del plantel, quien fue atacado a tiros durante un presunto asalto en las inmediaciones de la facultad. El caso reavivó exigencias históricas de la comunidad universitaria para reforzar la seguridad.

En un comunicado difundido por el director de la FES Cuautitlán, David Quintanar Guerrero, se informó que el paro comenzó a las 20:00 horas de este lunes y que las actividades académicas se reanudarán el jueves en horarios habituales.

Asimismo, se precisó que las actividades administrativas continuarán de manera regular y se exhortó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales institucionales.

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cdm