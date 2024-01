A 6 meses de las elecciones presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a no preocuparse por el futuro porque “todo pinta muy bien” y se continuará con el proceso de transformación y “no va haber marcha atrás”.

Al encabezar la supervisión de programas sociales y sin dar nombres, el Mandatario federal aseguró que quien lo va a relevar en la Presidencia es una persona responsable, honesta y trabajadora, “no puedo hablar más porque me van a sancionar, pero ya ustedes se imaginan”.

Afirmó que el pueblo mexicano ya no quiere que regrese la corrupción y en cambio, quieren que “se siga con la transformación”.

"Hacia adelante no hay que preocuparse porque todo pinta muy bien y vamos a continuar con la transformación (...) No hay que preocuparse por el porvenir porque nos va ir bien. Va a darse un relevo que va estar muy acorde con lo que es nuestro movimiento, porque el pueblo ya no quiere regresar la corrupción, el pueblo quiere que se siga con la transformación. Entonces van muy bien las cosas (...) no va haber marcha atrás.

" , estuviese yo preocupado si no supera de que quien va a sustituirme va a ser una persona responsable, honesta, trabajadora. Así como se los estoy diciendo, no puedo hablar porque si no me van a sancionar (las autoridades electorales), pero ya ustedes se imaginan", dijo.

Acompañado por la gobernadora Delfina Gómez (Morena) y por integantes de su gabiente social, el presidente López Obrador destacó que este año continuarán todos los programas de bienestar porque se cuenta con presupuesto garantizado hasta diciembre.

"Pero este año ya está garantizado el presupuesto que nos alcanza porque como lo dije, lo repito, la fórmula es no permitir la corrupción, el problema de México no era la falta de presupuesto, el problema de México era la corrupción, presupuesto hay y suficiente, el problema es que había mucha robadera se roban el dinero del pueblo", dijo.

