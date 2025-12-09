Más Información

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Dos vehículos y tres motos escoltaron al coche bomba; las horas previas al estallido en Coahuayana

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

Sheinbaum descarta coche bomba en Michoacán como un ataque directo a su gobierno; es situación de grupos delictivos, dice

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

FGR de Gertz pagó mil mdp en seguros médicos VIP

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Gobierno de CDMX emite Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores; financiarán nuevas líneas 5 y 6 de Cablebús

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Maduro tiene los "días contados", dice Trump; no descarta una invasión terrestre a Venezuela

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

Harfuch descarta que explosión de coche bomba en Michoacán sea un hecho terrorista; "son actos criminales", sostiene

“Eso tendría que responderle al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?”, expresó la presidenta sobre el amago de de imponer 5% de aranceles si hay incumplimiento en el Tratado de Aguas.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que este 2025 que en años anteriores.

Apuntó que para cumplir con el Tratado se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y en años posteriores, que no ponga en riesgo a la población y a la producción agrícola en México, “pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos”.

“Entonces, confío en que podemos llegar a un buen acuerdo”, insistió la titular del Ejecutivo federal. Señaló que el tamaño del ducto, la parte física, limita la entrega.

Lee también

“Estoy convencida que vamos a llegar a un acuerdo”, reiteró al destacar que hay voluntad de su gobierno y la reunión que se tendrá vía remota entre autoridades estadounidenses y mexicanas en la que participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua y la CILA.

Hay que cumplir con el Tratado, de acuerdo a la cantidad que existe y con la cantidad que podemos llevar a través del ducto”, recalcó.

Agregó la Mandataria federal que su gobierno está unido con los gobiernos estatales en este proceso para encontrar el .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]