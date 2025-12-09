“Eso tendría que responderle al presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?”, expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el amago de Donald Trump de imponer 5% de aranceles si hay incumplimiento en el Tratado de Aguas.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que este 2025 se entregó más agua que en años anteriores.

Apuntó que para cumplir con el Tratado se van a hacer una serie de propuestas para poder entregar agua de aquí a diciembre y en años posteriores, que no ponga en riesgo a la población y a la producción agrícola en México, “pero que también podamos ayudar a los Estados Unidos”.

“Entonces, confío en que podemos llegar a un buen acuerdo”, insistió la titular del Ejecutivo federal. Señaló que el tamaño del ducto, la parte física, limita la entrega.

Lee también Trump amaga con arancel del 5% a México si incumple con Tratado de Aguas; “está perjudicando a nuestros cultivos", acusa

“Estoy convencida que vamos a llegar a un acuerdo”, reiteró al destacar que hay voluntad de su gobierno y la reunión que se tendrá vía remota entre autoridades estadounidenses y mexicanas en la que participarán la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Agricultura, la Comisión Nacional del Agua y la CILA.

“Hay que cumplir con el Tratado, de acuerdo a la cantidad que existe y con la cantidad que podemos llevar a través del ducto”, recalcó.

Agregó la Mandataria federal que su gobierno está unido con los gobiernos estatales en este proceso para encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos.

apr