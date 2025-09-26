La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió al empresario Ricardo Salinas Pliego, después de que Grupo Salinas advirtió que evalúa demandas y acciones legales en Estados Unidos y México por difamación y daño moral por las menciones hechas en la mañanera.

“¿Por qué sería en Estados Unidos?”, interrogó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

La Titular del Ejecutivo federal aprovechó para lanzar una serie de preguntas al presidente de Grupo Salinas e, incluso, dejó “una tarea” a los representantes de los medios que asisten a sus conferencias.

“Incluso, más allá de las deudas, la difamación que él hace todos los días a través de la televisora o de sus redes sociales”, expresó.

“A ver, yo les voy a dejar una tarea a todos los de aquí, los que nos están viendo: ¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? Es una tarea para todos”, declaró.

“¿Cuánto fue beneficiado con el Fobaproa? Es pregunta. ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN40? ¿Cómo adquirió una parte de las acciones de Mexicana? Sólo son preguntas, para que también se conozca”, expresó la Mandataria federal.

Tras los dichos de Sheinbaum, el empresario reaccionó en sus redes sociales y le propuso a la Presidenque sus respectivos equipos de trabajo se reúnan en una “mesa de negociación, seria y transparente” para encontrar puntos de acuerdo respecto al pago de impuestos.

El dueño de Grupo Salinas informó que dichas reuniones se realizarían con el objetivo de que las empresas de su grupo empresarial paguen “lo que es justo y corresponde, ni más ni menos, de acuerdo con la ley”.

“Es evidente que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo y yo tenemos profundos desacuerdos, y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias”, escribió Salinas Pliego después de que la Titular del Ejecutivo lo mencionara de nuevo en su conferencia matutina.

Manifestó que los gobiernos, tanto el actual como el anterior encabezado por Andrés Manuel López Obrador, le han dedicado “muchísimo” tiempo a calumniarlo en lugar de dedicarse a dar los resultados para los cuales fueron elegidos en las urnas.

De acuerdo con el empresario, dichas menciones e intercambios verbales no resuelven nada y mucho menos construyen la confianza que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país.

“Perder tiempo en ataques personales no fortalece a México. Lo que sí puede hacerlo es abrir una mesa de diálogo responsable”, consideró.

En ese sentido, Ricardo Salinas Pliego indicó que lo que está en juego no es un pleito entre dos personas, sino la confianza ciudadana de millones de mexicanos “que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro”, agregó.