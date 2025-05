"Esa no es harina de mi costal"; Félix Salgado niega que abandone a Morena por prohibición de nepotismo

El senador morenista Félix Salgado Macedonio afirmó que respetará la prohibición del nepotismo electoral aprobado este fin de semana por el Consejo Nacional de Morena y aseguró que esta medida no estaba dedicada a él, pues "esa no es la harina de mi costal".

En entrevista, tras la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum para supervisar los avances de la reconstrucción del puerto tras el paso de los huracanes "Otis" y "John", el senador guerrerense llamó a sus compañeros de partido a acatar los resolutivos del Consejo Nacional de Morena los cuales afirmó que "nos estábamos tardando".

El legislador guerrerense rechazó la posibilidad de salirse de Morena e irse al PT o al Partido Verde, pues afirmó que "yo soy de Morena. Yo estoy con Claudia Sheinbaum hasta el infinito".

El senador morenista Félix Salgado Macedonio afirmó que respetará la prohibición del nepotismo electoral aprobada este fin de semana por el Consejo Nacional de Morena.



"Yo creo que nos estábamos tardando. Es conveniente que todos nos sometamos a lo que se ha acordado en el Consejo Nacional de Morena y ratificar que lo tenemos que cumplir tal y cual", dijo.

"¿Usted había dicho que está muy joven, que todavía puede esperar?", se le insistió en el Fuerte de San Diego.

"Sí, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Además, yo sé que eso no es para mí. Primero, yo no he dicho que voy, a nadie le he dicho. Por lo tanto, yo estoy desempeñando mi trabajo como senador de la República que termina en el 27", dijo.

"¿Esta prohibición no tiene dedicatoria entonces?", se le preguntó.

"No, yo lo he dicho: esa no es la harina de mi costal", respondió.

Al preguntarle si no analizaría dejar Morena e irse al Partido del Trabajo (PT) o al Partido Verde (PVM), el senador guerrerense descartó esta posibilidad y afirmó que él es de Morena y que está con la presidenta Claudia Sheinbaum "hasta el infinito".

El senador morenista Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL

"A ver, aprovecho la oportunidad para decir que yo soy de Morena. Yo estoy con Claudia Sheinbaum hasta el infinito. Y con Morena, que formamos parte de un gran movimiento de la Cuarta Transformación. Yo no me voy a ningún partido. Yo soy de Morena. Y lo que Morena diga. Con mi presidenta, con Claudia", dijo antes de retirare.

