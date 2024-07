Al ser cuestionado si ve a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados someterse al voto popular en el marco de la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se trata de un asunto de “libertad” y “voluntad”.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de julio en Palacio Nacional, López Obrador declaró que “no hay que tenerle miedo a la reforma al Poder Judicial, ni a la ciudadanía”.

“Es un asunto de libertad, de voluntad, pero si no quieren someterse al escrutinio público, en un sistema político democrático, pues ya desde antes hubiesen abandonado su cargo voluntariamente, voluntariamente.

“Y no hay que tenerle miedo al pueblo, y no hay que tenerle miedo al pueblo ni hay que tenerle miedo a las reformas, y no hay que aceptar chantajes.

“No pasa nada, nada, nada. El pueblo de México es muy responsable. Y qué puede suceder si se hace una elección y el pueblo exige a los jueces, a la la mitad de mujeres, a la mitad de hombres, en un proceso democrático, para limpiar de corrupción el Poder Judicial, para que no dejen en libertad a presuntos delincuentes, tanto de la delincuencia del crimen organizado como a la delincuencia de cuello blanco, ese es el fondo”, expresó López Obrador.

Insistió en el sueldo que ganan los ministros: “¿Que va a tener convicción democrática o vocación de justicia?”.

Repitió que los ministros son empleados “de los dueños que se sentían dueños de México”, además que con sus resoluciones no han favorecido a las personas mexicanas.

“Eso no se quiere ya, que lo decida el pueblo de México (...) Y sin con argucias y con concertacesiones y con corrupción logran que no se lleve a cabo la reforma, pues va a ser muy lamentable, muy lamentable. Va a seguirse dañando a la sociedad, pero en mi caso dejo constancia de que no fui cómplice de de esa decadencia que se está padeciendo en el Poder Judicial”, añadió.

