La senadora con licencia y jefa de la Oficina de la precandidata presidencial opositora, Kenia López, rechazó que exista maltrato por parte de la abanderada en contra del exaspirante a la candidatura del Frente Va por México, Silvano Aureoles.

Luego de que el exgobernador de Michoacán publicó en sus redes sociales que “ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez, en un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México”.

“Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera, abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”.

En respuesta, Kenia López Rabadán, expuso: “Querido Silvano, la próxima Presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona. Tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes permitiendo los balazos a los ciudadanos”.

De inmediato, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, señaló: “No, pos si fueran tan unidos se echaban una llamadita, mínimo un whatsapp, pero andan mal se tienen que mandar un tuit para comunicarse.

Querido @Silvano_A, la próxima Presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona. Tú y todos somos importantes para detener a este gobierno que ha frenado el desarrollo y continúa abrazando a los delincuentes permitiendo los balazos a los ciudadanos. — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 19, 2023

