El exgobernador de Michoacán, Silvano Auereoles Conejo, renunció al equipo de trabajo de la coalición Fuerza y Corazón por México, tras denunciar que la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez lo descalificaba constantemente.

Por medio de un post en su cuenta de X, Auereoles detalló que los señalamientos se han dado en múltiples ocasiones durante reuniones privadas.

“Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un momento de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hicieran en su equipo de Fuerza y Corazón por México”, se lee en el post.

Leer también: Solo “dos sopas”: obradorato o México republicano

El perredista afirmó que a pesar de su salida del equipo desea "desde lo más profundo de su corazón, que ganen la presidencia".

Añadió que desde su trinchera seguirá abonando para que el futuro que sueña la coalición para México, se haga realidad.

“Desde lo más profundo de mi corazón, anhelo que ganemos la presidencia de nuestro país y tengan por seguro que desde mi trinchera abonaré como siempre lo he hecho a que el México que soñamos sea una realidad”, finalizó la publicación.





Ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de @XochitlGalvez. En un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México.



Desde lo más profundo de mi… — Silvano Aureoles (@Silvano_A) December 19, 2023





¿Cuál era el cargo de Silvano Aureoles en el equipo de Xóchitl Gálvez?

El pasado 6 de diciembre el Frente Amplio por México dio a conocer por medio de un comunicado la lista de personas que colaborarían en el equipo de la precandidata, donde Aureoles Conejo había sido nombrado responsable de Desarrollo Urbano Sustentable.

Sin embargo, aseguró que en un acto de congruencia decidió no aceptar la encomienda dentro del equipo de la coalición opositora formada por los partidos Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Anteriormente el exgobernador de Michoacán, había propuesto al PRD competir en las elecciones presidenciales del 2024, hecho que significó su salida del Frente Amplio por México.

Leer también: Tribunal ratifica sentencia de inhabilitación en contra del exgobernador Silvano Aureoles

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.