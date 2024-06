La mano de Ebrard

Nos platican que los morenistas en la Ciudad de México están más que contentos con los resultados de la elección del pasado 2 de junio, pues aunque en público no lo admitan, en privado reconocen que obtuvieron triunfos en algunos distritos e incluso alcaldías que no esperaban, y detrás de estos resultados, nos aseguran, en mucho está la mano del excanciller Marcelo Ebrard, quien desde el inicio de la campaña se sumó a los trabajos con la virtual jefa de Gobierno, Clara Brugada, y desplegó a sus operadores, entre ellos, Carlos Candelaria, para trabajar con los equipos de los candidatos a las alcaldías. Ejemplo de uno de estos resultados es Álvaro Obregón, donde no sólo Javier López Casarín arrebató la alcaldía al PAN-PRI-PRD, sino que también resultaron ganadores los concejales que el exjefe de Gobierno propuso en la demarcación. Las recompensas por estas cifras logradas, nos dicen, vendrán con el tiempo…

¿Quién rescatará al PRD?

En contraste con la crisis que vive el PRD a nivel nacional, nos comentan que en la Ciudad de México el partido se encuentra pendido del último rayo de luz, pues tras el conteo de votos, la dirigente del sol azteca en la capital, Nora Arias, asegura que mantendrá su registro a nivel local, por lo que una vez que se haga oficial su supervivencia, deberán entrar a un proceso de análisis sobre aciertos y errores, y luego dar paso a la reestructuración. La pregunta ahora es quién caminará de la mano de doña Nora, pues de los pocos liderazgos que quedan, sólo se le ve cercana al senador Miguel Ángel Mancera, por cierto, ambos distanciados del dirigente nacional Jesús Zambrano, a causa del reparto de candidaturas en el proceso electoral. El sol, aún con registro local, parece apagarse también en la CDMX.

Sedema muestra resultados ante casos polémicos

Tal parece que contra algunos pronósticos, y justo al cierre de la actual administración, la secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles, saldrá avante en dos casos que han marcado su gestión: por un lado, el resguardo de la elefanta Ely en el Bosque de Aragón, que como le dimos cuenta en EL UNIVERSAL en su edición de este 6 de junio, va avanzando en su acoplamiento con dos ejemplares más, y por el otro, el ahuehuete de Reforma, que a poco más de un año de haber sido plantado, da muestra de que logró adaptarse, pues su follaje luce verde y en crecimiento.