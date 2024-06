El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que al concluir su sexenio no habrá “lopezobradorismo”, porque nadie lo representa y recordó que, según el acuerdo de familia, una vez que termine su mandato sus hijos mayores serán libres de participar en la política.

“Ellos son libres. Si deciden seguir participando, lo van a hacer, pero no me van a representar porque yo ya concluyo, y no voy a tener representantes. Y sólo atendería un llamado de mi Presidenta [Claudia Sheinbaum], también haciendo uso de mi derecho a disentir toda la vida. Pero es lo único”.

Expresó que les recomendó a José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán que escriban un documento y que aclaren todas las calumnias de las que han sido objeto.

“Y los acuerdos que tenemos de familia, de que mientras yo estuviese en activo no iban a participar en nada en cargos públicos, en nada. Ahora ya van a actuar, pero tienen que aclarar todo. Y como son honrados, porque así fueron educados por la finada mamá y el por el papá, van a sacar un documento, se los sugerí”.

“Que no dejen nada pendiente y aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación, que aguanten”, refirió.

Les recomendó que aprovechen y aprendan bien del porqué de las cosas, pero sobre todo no odiar a nadie, no ver a nadie como enemigo, si acaso verlos como adversarios a vencer en buena lid, no como enemigos a destruir.

A pregunta expresa de EL UNIVERSAL si podría seguir “el lopezobradorismo”, el Mandatario respondió que no, “eso no, yo ya termino y lo que habrá hacia adelante es la continuación con los cambios que se van a producir”.

Rechazó que en su nombre se conforme un movimiento “lopezobradorista” porque soy amigo de Andrés Manuel López Obrador, “porque yo luché junto a él desde el inicio, porque soy hijo de Andrés Manuel, no, no, eso no. Es más, no quiero nombres de calles, monos [estatuas]”.

Reiteró que una vez que entregue la banda presidencial se retirará de la política y de la vida pública del país.

“Yo no voy a conferencias, no acepto ninguna invitación a ningún tipo de actos públicos, políticos, y voy a procurar…”.