El vicecoordinador del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, acusó que persiste la persecución política contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Refutó lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, de que está vigente la ficha roja de la Interpol contra el exmandatario.

“Bueno, pues está muy claro, está el documento claro, que ya se canceló y esto, bueno, pues se debe a una persecución política que se tuvo desde el sexenio pasado contra el exgobernador y en todos los juicios los ha ganado y ya fue muy claro el documento en donde se cancela”, dijo en entrevista en el Senado.

“Pues ella -Sheinbaum- va a tener que seguir diciendo que va a continuar toda la persecución política porque desde el expresidente lo traen, pero ya salió el exgobernador muy claro a decir: Ya no tengo ninguna ficha”, apuntó.

Comentó que en lo personal habló con García Cabeza de Vaca antier y seguirá teniendo comunicación con él.

“Él siempre ha sido panista, seguirá siendo panista y él se defendió y aquí están las pruebas claras”, reiteró.

El senador aseguró que “fue un gran gobernador, fue un gobernador que bajó la incidencia de la inseguridad y estamos viendo hoy lo que pasa en Tamaulipas desde que él ya no gobierna. Ha subido la incidencia, en las carreteras ya no se puede circular y eso es lo que pasa cuando no se sabe gobernar”.

Cuestionado sobre si Francisco García Cabeza de Vaca vendrá a México, dijo que no platicó de ese tema con él, pero “le dije que obviamente puede venir cuando él quiera al partido, al Senado de la República y aquí lo vamos a estar esperando”.

