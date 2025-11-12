El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, informó que el próximo miércoles 19 de noviembre habrá doble sesión ordinaria del pleno para desahogar los temas pendientes.

El legislador poblano detalló que las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos sesionarán previamente para dictaminar la minuta que crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, y una vez que sea aprobado el proyecto, al que se le harán cambios, se enviará a la Mesa Directiva para que se presente el miércoles ante el pleno.

Mier Velazco confirmó que las modificaciones que se impulsarán tienen que ver con elevar las penalidades para evitar que delincuentes que actualmente están en prisión, obtengan la libertad de manera anticipada.

También habrá cambios de técnica legislativa y otros para garantizar la especialización de ministerio públicos en la investigación de casos de extorsión.

La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, adelantó que su bancada votará a favor del dictamen si se concretan los cambios propuestos por legisladores de oposición, entre ellos que no se reduzca la penalidad para los funcionarios involucrados en actos de extorsión.

“Yo espero que (la demora) sea porque están tratando de escuchar las cosas que queremos modificar nosotros. Eso yo lo celebraría, y nosotros estaríamos dispuestos a apoyarla si hicieran las modificaciones necesarias en la ley para que funcionara.

“Una de las más relevantes es que allá, en Cámara de Diputados, redujeron la penalidad para el caso de funcionarios. Nosotros no estamos de acuerdo; al contrario, los funcionarios deberían tener penas más altas. ¿Cómo es que un funcionario usa su espacio para estar extorsionando a la gente? Eso sería más grave todavía”, subrayó.

Dijo que se tiene que revisar lo qué va a pasar, porque ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna, “pero hay estados de la República donde la penalidad es mayor. Entonces, ¿qué va a pasar en esos estados? Hay muchas cosas que tenemos que discutir técnicamente para que la Ley de Extorsión sea un verdadero instrumento para combatir este delito que ha avanzado enormemente en los últimos años”.

Senado elegirá a magistrados electorales locales

El Senado acordó que en una de las sesiones del próximo miércoles se elegirá a quienes ocuparán el cargo de magistradas y magistrados de Órganos Jurisdiccionales Locales en Materia Electoral.

