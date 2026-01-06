La violencia contra la niñez y adolescencia en México continúa siendo crítica. Entre enero y noviembre de 2025, mil 991 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio y se reportaron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio, destaca el Balance Anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En materia de desapariciones, se registraron 10 mil 684 reportes de niñas, niños y adolescentes como desaparecidos, de los cuales 2,850 continúan sin ser localizados, lo que representa un aumento del 30% respecto a 2024.

En 2025, la violencia armada tomó también la vida de 565 niñas, niños y adolescentes, quienes murieron por homicidio con arma de fuego. Redim alertó sobre la normalización de esta violencia en los territorios y el impacto de las estrategias de seguridad en la vida cotidiana de la niñez y adolescencia.

Lee también Cónsules y embajadores siguen con revisión de trabajo en el exterior; canciller De la Fuente encabeza la REC 2026

El documento también reconoce algunos avances, en casos como el homicidio, feminicidio o migración, pero también visibiliza otras violencias graves en las mismas agendas, como la trata de personas, con 278 niñas, niños y adolescentes identificados como víctimas, el reclutamiento forzado por grupos delictivos y el secuestro, con 56 casos registrados en conflicto con la ley penal en 2025.

“Todas estas violencias afectan de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes, mujeres y a quienes viven en contextos de pobreza y exclusión", señaló la organización.

Redim reiteró su llamado al Estado mexicano para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), atender de manera urgente la crisis de violencia y garantizar que la niñez y adolescencia sea una prioridad real en la agenda gubernamental.

Lee también Trabajadores sindicalizados del Tren Interoceánico, con seguro de vida por 600 mil pesos; también cubre quitarse la vida

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc