Más Información

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Desaparecen cinco adolescentes en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; autoridades abren carpeta de investigación

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

La en México continúa siendo crítica. Entre enero y noviembre de 2025, mil 991 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de homicidio y se reportaron 58 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes, lo que equivale a un caso cada cinco días y medio, destaca el Balance Anual 2025 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

En materia de desapariciones, se registraron 10 mil 684 reportes de niñas, niños y adolescentes como desaparecidos, de los cuales 2,850 continúan sin ser localizados, lo que representa un aumento del 30% respecto a 2024.

En 2025, la violencia armada tomó también la vida de 565 niñas, niños y adolescentes, quienes murieron por homicidio con arma de fuego. Redim alertó sobre la normalización de esta violencia en los territorios y el impacto de las estrategias de seguridad en la vida cotidiana de la niñez y adolescencia.

Lee también

El documento también reconoce algunos avances, en casos como el homicidio, feminicidio o migración, pero también visibiliza otras violencias graves en las mismas agendas, como la trata de personas, con 278 niñas, niños y adolescentes identificados como víctimas, el reclutamiento forzado por grupos delictivos y el secuestro, con 56 casos registrados en conflicto con la ley penal en 2025.

“Todas estas violencias afectan de manera desproporcionada a niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes, mujeres y a quienes viven en contextos de pobreza y exclusión", señaló la organización.

Redim reiteró su llamado al Estado mexicano para fortalecer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (), atender de manera urgente la crisis de violencia y garantizar que la niñez y adolescencia sea una prioridad real en la agenda gubernamental.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]