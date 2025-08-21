En 2024, en México hubo aproximadamente 390 mil personas víctimas de traslado forzado interno, en la mayoría de los casos porque sufren violencia o carecen de sustento, destacó el coordinador del proyecto La UNAM en las fronteras, Mario Luis Fuentes Alcalá.

El también investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo explicó que en América Latina hay población indígena en 40% de los episodios de desplazamientos forzados.

Dijo que vivimos tiempos inciertos con un desacoplamiento profundo y difícil de diagnosticar, porque no tenemos idea de qué sigue después.

“El territorio es una construcción social, cultural y política, además de una experiencia subjetiva. Genera muchas tensiones, son espacios ocupados por otros y al llegar una población nueva choca con los demás, compite por los mismos espacios”, indicó el economista y doctor en Ciencias Políticas y Sociales durante el foro Migración: desplazamiento forzado, diásporas y apoyo universitario.

De acuerdo con Fuentes Alcalá, no debemos estigmatizar los lugares como destructivos, pues se están creando otro tipo de colonias, familias y relaciones sociales.

Al respecto, el coordinador del apartado de orientación jurídica de la UNAM, Acción Migrante, Jorge Madrazo, recordó que la Universidad cuenta con la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, que ofrece en línea acciones de contención, orientación y asistencia a personas migrantes mexicanas y de otras nacionalidades que viven en Estados Unidos o que ya están en México.

El jurista explicó que en esta iniciativa especialistas de diversas entidades académicas de la Universidad Nacional brindan atención sicológica, orientación jurídica y capacitación laboral, junto a las cinco sedes de la UNAM en Estados Unidos (Los Ángeles, Tucson, San Antonio, Chicago y Boston) y la estación noroeste del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), en Tijuana, así como la amplia red consular con que cuenta la Secretaría de Relaciones Exteriores en Estados Unidos.

La investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Martha Judith Sánchez Gómez, refirió que en el mundo hay 304 millones de migrantes, que representan 3.6% de la población global.

En el encuentro —moderado por Alfonso Ruiz Núñez, investigador del IIS—, expuso que la tendencia hacia la movilidad es creciente a partir de 1980 por conflictos, violencia, inestabilidad económica y política, e incluso el cambio climático.