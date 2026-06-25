Después de haber presentado este miércoles copias de cartas credenciales en Washington, Roberto Lazzeri participó en su primer evento público como embajador de México en Estados Unidos en el que el presidente Donald Trump conmemoró el 250 aniversario de la Independencia estadounidense.

Lazzeri compartió que en el National Mall escuchó con interés el mensaje del presidente Trump, "quien destacó, entre otras cosas, la reducción del 66% en el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos".

Indicó que este avance refleja el compromiso y la estrecha cooperación en seguridad que la presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado con firmeza, basada en resultados, respeto a la soberanía y coordinación.

Lee también Roberto Lazzeri se reúne con Monica Crowley, jefa de protocolo de Estado de EU; presenta cartas credenciales como embajador

Destacó el embajador mexicano una disminución del 35% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos y la confiscación de cerca de 30 mil armas de fuego durante su gobierno.

Agregó que Trump también destacó que América del Norte sea sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

[Publicidad]

"México ha contribuido a este esfuerzo fortaleciendo la seguridad, la conectividad y el turismo, con una derrama económica estimada superior a 18 mil millones de pesos, una ocupación hotelera cercana al 95% en las ciudades sede y un incremento del 5% en el turismo", dijo.

"La seguridad y la prosperidad compartida son la mejor muestra de lo que México y Estados Unidos pueden lograr cuando trabajan juntos con respeto, confianza y una visión de largo plazo", añadió Lazzeri en sus redes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

aov