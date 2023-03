El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el PRI se equivocó de rumbo porque pudiendo retomar el camino del movimiento revolucionario llegó al poder Carlos Salinas de Gortari, terminaron de derechizarse y están en la cola del movimiento conservador.

“Se equivocaron en el PRI porque pudieron retomar el rumbo del movimiento revolucionario, pudieron imitar a López Mateos, ya no hablemos del general Cárdenas, eso hubiera sido un hecho histórico.

“El PAN nace en contra de la expropiación petrolera, pero el PRI venía de la revolución, de la lucha de campesinos, obreros… De repente llega Salinas y les quita el programa a los conservadores, acorde lo que estaba pasando en el mundo con la política neoliberal, es el periodo de mayor desigualdad”.

El Mandatario dijo que después de ese fracaso los priistas en lugar de retomar lo mejor de la historia de ese movimiento de ese partido terminaron de “derechizarse”.

“Se convierten ya por entero en integrantes del bloque conservador, pero además hasta en la cola, no en la vanguardia, sino en la retaguardia, osea se suman al bloque conservador, a que los dirija Claudio X, González”.

Lamentó que dentro del PRI no haya voces que digan que van a retomar el rumbo, que van a pensar en el pueblo, en la nación, que van a seguir el ejemplo de los expresidentes Francisco I Madero, Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos.

“Pero también es bueno, el que no haya simulación, es que lo que natural no da, salamanca no otorga”.



maot