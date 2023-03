09:05- Termina la conferencia.

09:02- López Obrador critica que el PRI terminó de “derechizarse y se convierten ya, por entero, en integrantes del bloque conservador, pero además hasta en la cola, no en la vanguardia, sino en la retaguardia (...) a que los dirija Claudio X. González”.

08:58- López Obrador expresa que en el PRI se equivocaron porque pudieron imitar a López Mateos. Critica la creación del PAN contra el ejido y la expropiación petrolera. Menciona otra vez que Salinas de Gortari entregó los bienes de México.

AMLO exhibe al consejero electoral Ciro Murayama

08:55- El presidente López Obrador pide que se exponga un mensaje del consejero electoral Ciro Murayama, en el que señala que “‘el pueblo’ no existe”, sino “sociedades diversas”.

08:52- López Obrador critica la marcha “el INE no se toca” y se lanza contra Lorenzo Córdova “un racista confeso” y contra el consejero Ciro Murayama “alumno de Aguilar Camín y Krauze”. También menciona a Guillermo Sheridan.

08:49- “El bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo”: López Obrador.

08:47- “No tenemos nada que ver en eso, sinceramente (...) no establecemos relación de complicidad con nadie”, dice AMLO luego de que el senador Miguel Ángel Osorio Chong fuera relevado por Manuel Añorve en la coordinación del PRI en el Senado. Es un asunto de partido, dice.

08:44- Dice el Presidente que por principios e ideales no podría mentir ni estar escuchando (espiando) a adversarios, defensores de derechos humanos “si nosotros padecimos de eso”. El trabajo que se hace de inteligencia es para garantizar la paz y tranquilidad, no para perseguir ni reprimir a nadie, ni violar derechos humanos, dice.

08:41- Ya estoy con el tiempo encima, necesitamos consolidar el proceso de transformación (...) no creo que regresen los corruptos, les va a llevar tiempo, y si regresan, lo ya avanzado sea lo suficiente para que les cueste retrogradar: López Obrador.

08:39- López Obrador acusa que deseaban que murieran personas de Covid- 19 “para mostrar que no servíamos”. No hay masacres, no hay violaciones a los derechos humanos, no se tortura, dice. “Proceso se derechizó, se volvió conservador, un vocero más del conservadurismo”, expresa al lanzarse también contra el periódico Reforma.

08:36- Hoy mismo vamos a informar cómo se hace la labor de inteligencia para enfrentar a las bandas de delincuencia, se compromete el presidente López Obrador. Destaca que por la información de inteligencia que realizan, se salvó de un ataque Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de CDMX.

08:33- Yo sospecho que Guacamaya Leaks son agencias internacionales vinculadas con el grupo de Claudio X. González, dice López Obrador al lanzarse contra el periodista Carlos Loret de Mola y la revista Proceso.

08:32- Lo vemos, lo vamos a analizar, es un asunto de seguridad nacional y yo no les voy a dar información delicada porque yo no sé de dónde están sacando la información, responde López Obrador a un reportero que lo cuestionó en la mañanera sobre espionaje.

08:30- “Yo tengo otro dato”, dice López Obrador al rechazar que el centro militar de inteligencia no opera Pegasus.

08:26- “No hay nada ilegal, se hace trabajo de inteligencia”, repite López Obrador al ser cuestionado por el espionaje de la Sedena.

08:24- Sí es “El Chueco” la persona que encontraron muerta en Choix, Sinaloa

08:23- “Me cepilló la ministra Piña”, expresa López Obrador entre risas al mostrar y rechazar una encuesta en la que se destaca la credibilidad de la Corte.

08:21- “Yo no odio, pero no olvido”, expresa AMLO al recordar que Miguel Ángel Osorio Chong estaba por encima de él en encuestas como aspirantes a la presidencia de México.

08:18- El Presidente se burla de una encuesta que refiere que los mexicanos aprueban más a la Corte, con la ministra Norma Lucía Piña en la presidencia.

08:16- Otra vez se lanza contra el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM porque estaba “en manos de abogados del ITAM”. Critica que egresados del ITAM han trabajado en el gobierno: “Es legítimo, pero estaba totalmente ladeado todo lo relacionado con el servicio público, todo era para proteger a las minorías”.

08:14- Dañó muchísimo el periodo neoliberal, dice otra vez AMLO al mencionar la guerra contra el narcotráfico, la corrupción y el daño a la economía, educación, servicios de salud y “todo”. Llama a empezar a hacer el cambio desde los nuevos planes de estudio.

08:11- Nos costaría trabajo conseguir a jueces con vocación de hacer justicia, por eso hay que cambiar que cuando se le dan oportunidad a un profesional de un cargo, se debe quitar el requisito que tengan 10 años de experiencia porque entre más años de experiencia, están más maleados, expresa.

08:08- Impera la corrupción en el Poder Judicial (...) Como poder, está completamente distorsionado, impactado por la corrupción y por la tendencia a proteger a los de arriba, no protegen al pueblo. Es un poder faccioso, señala.

08:07- El Poder Judicial necesita una reforma, repite el Presidente. Encontramos un gobierno podrido e iniciamos un proceso de purificación, de combate a la corrupción, pero era mucho y todavía no se termina de limpiar, expresa.

08:05-Recuerda que hizo el compromiso de no cambiar las reglas para el funcionamiento de los bancos “y lo estoy cumpliendo”. Ya no se puede aprobar nada en el Legislativo porque hay un bloqueo permanente de la oposición, señala.

AMLO expone los trabajos hechos por Calica en México

07:51- Por el caso Calica, López Obrador cuestiona a senadores republicanos si no les da pena y vergüenza.

07:46- Por “la doble moral” de los senadores republicanos, López Obrador acusa que financian grupos de pseudoambientalistas para frenar obras que, dice, benefician al pueblo como el Tren Maya. Expone un video de modificaciones en Xcaret que fueron hechas "con respaldo del sexenio anterior".

07:45- En Xcaret hicieron lo que quisieron con los mantos acuíferos, ríos submarinos y cenotes, y nadie dijo nada, denuncia López Obrador.

07:43- Se lanza contra pseudoambientalistas porque asegura que están financiados por empresas estadounidenses. Acusa que senadores republicanos defienden a Calica, “que se llevaba grava de Playa del Carmen”.

07:39- AMLO hace un llamado a los que conforman el panel sobre el caso Calica a que conozcan el territorio, “la destrucción, el ecocidio que causó esta empresa estadounidense”, y asegura que se acatará lo que se determine.

07:32- López Obrador informa que una hermana de José Noriel Portillo “El Chueco” identificó su cuerpo, “sin embargo falta todavía que se entregue el análisis que se hizo”. Refiere que este análisis podría quedar concluido este jueves. "El Chueco" es señalado como presunto asesino de dos jesuitas en Chihuahua.

07:31- Muestra un mapa de la región Chihuahua-Sonora ante la construcción de vialidades para conectar.

07:24- Repite que el deporte es medicina preventiva y hay que practicarlo por salud. Apuesta además por la buena alimentación, "el no comer productos chatarra".

07:23- También reconoce el Presidente la figura de Julio Urías, "nada prepotente, nada creído".

07:20- Cuenta AMLO que el juego de México contra Japón en el clásico mundial de beisbol lo vio parado y destaca la figura de Andy Arozarena.

07:17- Hemos construido un buen número de espacios deportivos en todo el país, asegura AMLO al destacar los estadios de beisbol. Llama a hacer deporte "porque es medicina preventiva" y "se quita uno el estrés". "El beisbol es una loca pasión": López Obrador.

07:08- Inicia la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Anuncia la ampliación del plazo para la regularización de “autos chocolate” tres meses más; la fecha límite era el 31 de marzo.