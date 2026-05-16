La economía social y solidaria representa una alternativa frente a un sistema capitalista “neoliberal, autoritario y alejado de la realidad social y ambiental”, afirmó el catedrático francés Jean Louis Laville durante la presentación de la Red de Colaboración: Economía social y solidaria, proyectos alternativos de sociedad entre Europa y América Latina, organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El profesor del Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París advirtió que el capitalismo actual se sostiene en el extractivismo, el crecimiento ilimitado del consumo y la producción sin considerar sus efectos sociales y ecológicos, lo que ha profundizado la precariedad, la pobreza y la desigualdad en diversas regiones del mundo.

Laville sostuvo que la economía social y solidaria busca colocar la vida, las comunidades y el entorno ambiental por encima del capital y del lucro, mediante esquemas de colaboración, reciprocidad y apoyo mutuo que permitan construir modelos económicos más justos y sostenibles.

Lee también Activan protocolo de atención a monos mexicanos por altas temperaturas en México; así puedes reportar especies vulnerables

Durante el encuentro, la investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Hilda Caballero Aguilar, señaló que el mundo atraviesa una crisis derivada del capitalismo que se refleja en conflictos sociales y ambientales, por lo que consideró indispensable replantear la relación con las comunidades y generar nuevas formas de organización colectiva.

La académica explicó que la Red de Colaboración trabaja desde hace varios años con colectivos urbanos y grupos comunitarios para impulsar alternativas económicas basadas en la solidaridad y el bienestar humano y ambiental.

A distancia desde Francia, Laville recordó que su acercamiento con las prácticas de economía solidaria en América Latina ocurrió en 1995 junto con Charles Léopold Mayer, con quien elaboró el texto La economía solidaria, una vorágine internacional, en el contexto de la construcción del manifiesto de la economía solidaria publicado en el diario Le Monde.

Lee también Profepa denuncia a empresa que transporta residuos peligrosos en Chihuahua; pide a Semarnat retirar autorización

Actualmente, la Red reúne especialistas y organizaciones que colaboran con comunidades de África, América Latina y el Caribe, América del Norte, Asia, Europa y Oceanía.

Al moderar el encuentro, el investigador del IIEc, Boris Marañón Pimentel, destacó que la Red busca articular esfuerzos locales y globales para fortalecer la cooperación intercontinental e incidir en políticas públicas relacionadas con la economía social y solidaria.

Por su parte, el secretario Académico del Instituto, José Manuel Márquez Estrada, reconoció el trabajo de quienes integran esta iniciativa para construir alternativas frente al modelo capitalista dominante y promover nuevas formas de organización comunitaria en distintas regiones del mundo.

nro