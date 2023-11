Aunque le han recomendado salir del país tras la publicación de su libro “El Rey del Cash”, la periodista Elena Chávez González decidió quedarse porque, dijo, tiene un compromiso con los mexicanos para desenmascarar al presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy mantiene su decisión firme al presentar su nueva obra testimonial y de investigación “El Gran Corruptor”.

“Me fui a España un par de meses a escribir con total libertad ‘El Gran Corruptor’ porque me han amenazado en redes sociales y el gobierno me metió dos demandas, pero la visibilidad me ha salvado de ser víctima y yo quiero seguir diciendo la verdad para que los mexicanos decidan libremente y juzguen con la información que les doy porque esa es mi responsabilidad como periodista con ellos”, aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL la exintegrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Chávez González contó que cuando se hizo público ‘El Rey del Cash’, recibió información de diferentes personas que han estado involucradas con integrantes del gabinete presidencial, hecho que la motivó a escribir una segunda entrega sobre los métodos de financiamiento y “corruptelas” del gobierno oficialista.

“Tenía más de 800 páginas de información que tuve que compactar a solicitud de la casa editorial, pero yo me entrevisté, una por una, con cada persona que me envió elementos para investigar porque es mi compromiso darle continuidad a esta investigación.

“Cuando usaron a la Fiscalía de la Ciudad de México para levantarme estas demandas civiles por mis publicaciones, pidieron a la juez que no me dejara salir del país, entonces pensé en lo que le hicieron a Rosario Robles y mi abogada me propuso no volver al país, pero tengo que enfrentar lo que pase con este libro y ya veremos qué sucede después de que se empiece a difundir”, dijo.

Una radiografía del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Andrés Manuel López Beltrán y Ariadna Montiel son algunos de los personajes que se mencionan en el libro que ya está disponible en todas las librerías del país y que revisa las entrañas del manejo de la política por personajes cercanos al presidente López Obrador.

Elena Chávez adelantó a El Gran Diario de México que “El Gran Corruptor” revela uno de los desvíos millonarios más grandes de la actual administración.

“A mí me contactan trabajadores de la Secretaría del Bienestar para decirme que están inflando el padrón de adultos mayores para un desvío millonario hacia una partida secreta del Presidente y yo me metí a revisar padrones, estado por estado, en un trabajo muy detallado para dar con el delito”, detalló.

Ante los cuestionamientos sobre sus fuentes y las críticas a sus obras testimoniales, Elena Chávez indicó que creará una página virtual en la que presentará documentos y pruebas de sus relatos escritos.

“Me interesa mucho que se haga justicia. Yo creo en los mexicanos y creo que tomarán las mejores decisiones a futuro con la información que yo les doy en este libro”, declaró.

