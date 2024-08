Ante los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Lorenzo Córdova, exconsejero del INE, resaltó que seguirá interponiendo los recursos necesarios para hacer valer sus derechos, por las descalificaciones del mandatario federal.

“Se han violado mis derechos cada vez que me han mencionado como ciudadano en los espacios que tiene el oficialismo para los linchamientos públicos, los derechos se defienden, para eso están los mecanismos legales y lo seguiré haciendo”, dijo en entrevista Lorenzo Córdova.

Asimismo, el académico de la UNAM resaltó que el autoritarismo no se cansa, pero siempre ejercerá los mecanismos pertinentes contra los abusos del poder, “duermo bien”, agregó.

“Yo respeto mucho la libertad de expresión, tengamos cuidado de no mimetizarnos en algo que nos ha generado muchísimo daño, se ha traducido en un gran titiritero de la discusión, yo me salgo de la discusión que en México hay buenos o malos mexicanos, quienes han hecho la polarización de la intolerancia, yo siempre he sido congruente y se debe respetar la ley”, aseguró Lorenzo Córdova.

En tanto, ante la próxima votación de las reformas del Presidente de la República, Lorenzo Córdova destacó que el autoritarismo lleva prisa, además que a la oposición se le convoca, pero no se le toma en cuenta.

“El autoritarismo lleva prisa, la primera batalla que tenemos es la sobrerrepresentación, la siguiente es defender la democracia constitucional, es increíble a la oposición se le convoca, pero no se toma en cuenta esto que no se le mueva ni una coma, habla de una vocación autoritaria. Tuvimos la elección más inequitativa de la historia”, añadió.

Además, ante el análisis de diversos intelectuales y expertos en el tema de la sobrerrepresentación, Córdova aseguró que los argumentos señalados lo enviarán a las autoridades y medios correspondientes.

