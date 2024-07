El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a quienes dicen que es “autoritario” y que “está en contra de la libertad de expresión”, luego de que exhibiera supuestos ingresos de colaboradores de Latinus, entre ellos el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Córdova escribió en EL UNIVERSAL el pasado 4 de julio “La libertad de prensa amenazada”, donde señala que “el balance del gobierno de López Obrador en materia de libertad de prensa es muy negativo y preocupante”.

“Bajo el pretexto de su libertad de expresión y derecho de réplica, el Presidente y el aparato de gobierno se han dedicado a descalificar y denigrar a investigaciones periodísticas, medios de comunicación, periodistas y articulistas que le resultan incómodos”, señaló.

También, en entrevista con El Gran Diario de México, Lorenzo Córdova declaró que la revelación de López Obrador sobre Latinus evidencia el uso político de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Nosotros no somos autoritarios: AMLO

Al respecto, López Obrador aseguró en su mañanera de este lunes 8 de julio en Palacio Nacional que debe informarse sobre Latinus porque “es dinero público”.

“Es que están enojados, deben de serenarse. Cómo no vamos a informar si es dinero público y además de una cuenta del extranjero. Si ellos constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia.

“¿Por qué les molesta? El que nada debe, nada teme”, dijo.

“Tienen derecho a expresarse, nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías, porque esa es de las características de los conservadores”, agregó el Presidente.

“Precisamente por esa hidropesía solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es una especie de dogmatismo, de enajenación, por eso lo mejor es no engancharse, no enojarse, no caer en ninguna provocación y hacer nuestro trabajo sin odio, sin rencores”, declaró al volver a reprochar la campaña “narco presidente” en redes sociales.

Otra vez aseguró que el medio digital “estaba metido” en la compra de medicinas.

