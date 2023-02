"Ebrard pretendió abrir una oficina paralela a la embajada en DC", asegura Martha Bárcena

Ante el conflicto de Marcelo Ebrard y la excanciller Martha Bárcena, ella declaró que lo escrito por el senador Mike Pompeo en sus memorias sobre el programa "Quedate en México" es cierto. "Me hicieron a un lado de las negociaciones porque yo no estaba de acuerdo".

En entrevista con Enrique Hérnandez para el programa El Weso de W Radio, la embajadora emerita aseguró que Ebrard negoció el programa "Quédate en México", que implicaría convertir a México en un tercer país seguro. Bárcena expuso que lo hizo "antes de que AMLO asumiera la presidencia. Él no dialoga".

Marcelo Ebrard nunca me aceptó como embajadora en Washington, incluso pretendió abrir una oficina paralela a la embajada en DC. Yo me enteré de la negociación secreta en el libro "The Border Wars". Mis fuentes me confirmaron que era verdad: @Martha_Barcena en @elwesomx. — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) February 15, 2023

Tras la respuesta de Marcelo Ebrard en la conferencia matutina del presidente, aseguró que el titular de Relaciones Exteriores pretendió abrir una oficina paralela en la embajada de DC.

"Marcelo Ebrard nunca me aceptó como embajadora en Washington", dice Barcenas.

"Yo me enteré de la negociación secreta en el libro "The Border Wars". Mis fuentes me confirmaron que era verdad"

Advirtió que escribirá ese episodio y más en sus memorias. "Ya comencé a escribirlas y sí que tengo muchos documentos para avalarlas".

