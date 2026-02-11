Más Información
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió, a las 18:27 horas, la minuta sobre la reforma para disminuir la jornada laboral de 48 a 40 horas.
El documento fue turnado inmediatamente a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Trabajo, previa autorización del pleno, en su sesión ordinaria de hoy.
La reforma al artículo 123 de la Constitución contempla la disminución de la jornada de manera gradual, para reducirla a 40 horas hasta el año 2030.
Además, establece que por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.
nro/bmc
