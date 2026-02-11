Más Información

Tesorero del exalcalde de Tequila declaró ingresos por 34 millones de pesos

Ramírez Cuevas niega dichos sobre huachicol fiscal y descarta "guerra civil" en Morena; exige pruebas a Julio Scherer

Senado avala reforma de 40 horas; dictamen es enviado a San Lázaro

Violencia en Sinaloa se intensifica; mineros desaparecidos, fosas clandestinas y secuestros encienden alertas

"Que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona"; madre de Roberto, motociclista arrollado y muerto en Iztapalapa, exige justicia

Monreal señala que errores de Morena afectan directamente a Sheinbaum; advierte fuertes disputas internas

La Mesa Directiva de la recibió, a las 18:27 horas, la minuta sobre la reforma para disminuir la de 48 a 40 horas.

El documento fue turnado inmediatamente a las unidas de Puntos Constitucionales y Trabajo, previa autorización del pleno, en su sesión ordinaria de hoy.

La reforma al artículo 123 de la Constitución contempla la disminución de la jornada de manera gradual, para reducirla a 40 horas hasta el año 2030.

Además, establece que por cada seis días de trabajo, los trabajadores deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Diputados reciben minuta de reforma laboral de 40 horas (11/02/2026). Foto: Especial
