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Autoridades federales y estatales detuvieron en Baja California a un hombre vinculado a un , le aseguraron armas de fuego, dosis de droga y cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Chihuahua de Tijuana, detectaron a un hombre vinculado a un grupo delictivo que portaba armas de fuego.

Los elementos le dieron alcance y realizaron una revisión, donde le hallaron cuatro armas largas, una corta, cargadores, cartuchos, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad.

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Al detenido se le informaron sus derechos de ley, y junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Tras un cruce de información se tuvo conocimiento que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Armas decomisadas en Baja California por elementos de la Semar. Foto: especial
Armas decomisadas en Baja California por elementos de la Semar. Foto: especial

En estas acciones participaron elementos de Secretaría de Marina, (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), junto con Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal y Municipal.

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Las instituciones del refrendaron su compromiso de detener a generadores de violencia para mantener el Estado de Derecho en territorio nacional.

em/apr

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