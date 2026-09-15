El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó al coordinador de los senadores del tricolor, Manuel Añorve Baños, como virtual candidato de ese partido a la gubernatura de Guerrero.

En entrevista de medios, el dirigente opositor confirmó, con el coordinador parlamentario a su lado, que es el principal aspirante priista a ese cargo.

“En Guerrero aquí está el gran Manolo Añorve, que es nuestro coordinador, es una gente de primera, Manolo está trabajando todos los días en el territorio con gran valentía, con gran determinación, camina en las regiones, se compromete con la gente, en Guerrero hay una gran oportunidad, claro que Manolo es una carta fuerte de nosotros, es la carta principal.

“Manolo no sería un extraordinario candidato, sino sería el mejor gobernador que ha tenido Guerrero, por su experiencia, por su capacidad, por su determinación, siempre ha estado en Guerrero como alcalde, como diputado, como senador, como servidor público”.

Alejandro Moreno adelantó que su partido trabajará en Guerrero para construir una gran coalición.

“Es trabajar todos juntos, en tiempo y en momento, estoy seguro que Manolo valorará todas las aristas que hay, el proyecto, y siempre ha quedado claro que para Manuel como para nosotros, primero Guerrero, primero México”, resaltó.

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En otro tema, Moreno Cárdenas acusó a Morena de pretender controlar al árbitro electoral, y prueba de ello —dijo— fue la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el acto de arranque del proceso electoral 2026-2027.

“Es un enorme descaro, es grotesco, no respetan al órgano electoral, lo dijimos en la sesión del inicio del proceso electoral del INE, (...) es el querer mandar un mensaje de soberbia, de arrogancia, ¡imagínense nada más!, en el INE se presentó la secretaria de Gobernación 30 años después, ¡imagínate!, queriendo mandar el mensaje de control entre los órganos electorales. Muy mal que esté la representación del gobierno metida ahí, metiendo las narices, metiéndose en el proceso electoral porque eso le resta autonomía, le quita certeza y certidumbre al proceso electoral”, advirtió.

“Estos de Morena son cínicos, son criminales y lo digo con sentimiento, son unos hijos de la chingada, eso es lo que son, y están lastimando al pueblo de México. Y luego algunos que no les gustan las palabras fuertes. Así hay que hablarles. ¿Ustedes creen que estos van a querer entregar el poder democráticamente? ¿Ustedes creen que estos van a respetar el resultado democrático?”, cuestionó.

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“Si no respetan al INE, no respetan al árbitro electoral. Por eso nosotros le decimos al INE, pónganse los pantalones y que se den a respetar, que apliquen la ley, que haya sanciones anticipadamente. No sólo el pinche Andy López Beltrán haciendo campaña, el senador [Armando] Ayala (...) dijo que llevaba 75 días en campaña”.

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