Señor Director:

Juan Jorshua Hernández Moreno, en mi calidad de apoderado legal del Lic. José Juan Reyes Dominguez, comparezco de manera respetuosa para solicitar nuevamente la aclaración de las afirmaciones sin fundamento difundidas el 12 de abril de 2026 en el texto titulada “Réplica a la contra réplica del ‘Cártel de la Limpieza’”, bajo la firma de Raúl Rodríguez Cortés.

El periodista refiere nuevamente hechos falsos hacia mi representado, por lo cual realizo las siguientes precisiones:

1. Es totalmente falso el siguiente texto del periodista: “GERLIM S.A. de C.V. fue constituida... teniendo como representante legal a María Guadalupe Mota Rodríguez, presumiblemente cuñada de José Juan Reyes Domínguez”. Al respecto, es un invento de quien escribe la columna. No existe Acta de Matrimonio inscrita ante el Registro Civil, ni constancia judicial alguna que avale el parentesco por afinidad que se pretende imputar con la ciudadana referida.

2. Nuevamente, el articulista argumenta de forma dolosa que mi representado tiene relación con las empresas que cita. Reitero y aclaro: No existe ninguna acta constitutiva ni inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que acredite ante las instancias judiciales que mi mandante sea propietario, accionista o socio de dichas razones sociales. El periodista ha citado esta mentira en distintas ocasiones, lo que podría ocasionar daño moral para mi representados y su familia.

3. El uso de datos personales y documentos privados de terceros para intentar construir una "trama" de corrupción sin exhibir pruebas de propiedad legal, constituye una invasión a la privacidad y una vulneración al honor. Responsabilizamos al autor por cualquier uso indebido de dicha información, ya que como hemos afirmado, ninguna de las empresas que cita pertenecen a mi representado.

4. Al reconocer el propio autor en su texto que otorga el "beneficio de la duda en cuanto a la formal propiedad", confirma que su acusación original fue una calumnia y que hoy persiste en el error mediante conjeturas familiares inexistentes.

5. Debido a que la columna persiste en difundir datos inexactos, nos reservamos el derecho de proceder legalmente para reclamar la reparación integral, incluyendo daño moral y la protección de datos personales ante las autoridades competentes.

Atentamente

Lic. Juan Jorshua Hernández Moreno

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