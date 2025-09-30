El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció que México fue designado como sede del siguiente Foro Mundial de Seguridad Social (WSSF) que se llevará a cabo en el 2028.

La postulación fue presentada ayer por el director general del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, durante el acto inaugural de dicho evento que concluirá el próximo 3 de octubre.

"La designación de México como sede del Foro Mundial de la Seguridad Social 2028 permitirá mostrar los esfuerzos realizados en el país para ampliar la cobertura de salud y consolidar una visión de seguridad social más incluyente", refirió el IMSS a través de un comunicado.

En el Foro Mundial de Seguridad Social que se lleva a cabo en Kuala Lumpur, participarán 338 instituciones miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), procedentes de 163 países.

Los debates se basarán en buenas prácticas e innovaciones concretas de las instituciones miembros, así como en un nuevo informe de referencia de la AISS sobre desarrollos y tendencias mundiales en la seguridad social.

IMSS anuncia que México fue designado como sede del siguiente Foro Mundial de Seguridad Social. Foto: Especial

