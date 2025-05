Desde Washington D.C., senadores mexicanos advirtieron que imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por migrantes mexicanos, como lo proponen sectores republicanos en Estados Unidos, es un error estratégico, económico y social.

La senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval fijó una posición firme contra esta medida que, aseguró, dañaría tanto a México como a comunidades estadounidenses.

“El mensaje que se manda al migrante que trabaja honestamente es de exclusión. Una medida así no solo afectará sus derechos, sino que generará más migración, más pobreza y descontento social en nuestros estados, lo que agravará una situación ya compleja”, alertó la senadora mexiquense.

Lee también Noroña aclara disculpa pública tras petición de Sheinbaum; "Fiscalía fue el puente de conciliación", dice

Como única integrante del PRI en esta misión oficial del Senado de la República, Ruiz Sandoval sostuvo encuentros con legisladores del Congreso estadounidense y señaló que el gravamen propuesto afectaría directamente a más de 4.5 millones de familias mexicanas, muchas de las cuales dependen en un 50% de las remesas para su subsistencia diaria.

“El dinero que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos no es contrabando, no es evasión fiscal, no es fuga de capitales. Son recursos lícitos fruto del trabajo y esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos que han emigrado y que hoy contribuyen al bienestar de sus familias y al crecimiento económico de México”, afirmó.

Durante las reuniones, advirtió también que limitar el flujo de remesas mediante medidas punitivas abriría la puerta a esquemas informales o ilícitos para el envío de dinero, afectando la transparencia financiera entre ambos países.

Lee también Fallo histórico: Corte ampara a familia de Sandra Camacho, víctima del "Asesino de Tlatelolco"; ordena nueva sentencia

“No se debe castigar al migrante que trabaja con dignidad para mandar el sustento a su familia, tampoco debe tocarse el dinero de las remesas, porque se estaría afectando a millones de personas, y también, la relación entre nuestras naciones”, subrayó.

La senadora señaló que su postura es de respaldo al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que rechaza esta propuesta incluida en el paquete legislativo conocido como The One, Big, Beautiful Bill, y reiteró que se trata de una doble tributación abusiva y un atentado contra los lazos de cooperación bilateral.

“Nuestro objetivo es abrir canales de diálogo con el Congreso de EU sobre la iniciativa que busca gravar las remesas. La cooperación bilateral debe orientarse a fortalecer derechos, no a debilitar la economía de quienes más aportan desde el exterior”, expresó.

La agenda de trabajo continuará hasta el jueves, con el acompañamiento del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc