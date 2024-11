Durante la conferencia matutina de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se realizará una clase de box masiva en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 2025.

“Queremos hacer la clase de box más grande del mundo en abril del próximo año en cada plaza del país. El 6 de abril queremos que en los municipios, los presidentes y presidentas municipales se sumen, que los gobernadores y gobernadoras de los estados se sumen“, explicó la mandataria.

Además, cuando Sheinbaum Pardo fungió como jefa de gobierno de la Ciudad de México reiteró su interés por fomentar el deporte.

CDMX rompe Récord Guinness con clase masiva de box en el Zócalo en junio de 2022

El Gobierno de la Ciudad de México realizó esta “Clase Masiva de Box” en el Zócalo capitalino para incentivar la actividad física y establecer un nuevo Récord Guinness de la mayor clase de boxeo en el mundo. En esta clase participaron niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores instruidos por campeonas y campeones mexicanos de esta disciplina.

Durante esta clase masiva se realizaron, con apoyo de las boxeadores y boxeadores profesionales, 30 combinaciones de ejercicios de un minuto cada uno sin parar, con la intención de establecía el récord.

En la capital del país participaron 14 mil 299 personas y la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum escribió en redes sociales: “Así el zócalo se pinta de bandera nacional con miles de personas rompiendo el récord de la Clase Masiva De Box más grande del mundo. Viva la Ciudad de México y su maravilloso pueblo que todos los días nos cautiva, entusiasma y sorprende. Un honor”.

Además, el sábado 17 de junio se llevó a cabo, en el Zócalo de la CDMX, la clase masiva de box 2023.

Esta clase rompió el récord de asistentes y fue impartida por el boxeador mexicano Julio César Chávez.

De acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, 30 mil personas participaron en la actividad deportiva.

¡ES NUESTRO! 💪🏼🇲🇽



Mega Clase de Trampolín Fitness

Foto: Diego Simón Sanchéz / EL UNIVERSAL

En octubre de 2022 Sheinbaum participó en la clase masiva de trampolines en el Zócalo capitalino.

El evento fue transmitido por las redes sociales del Gobierno de la Ciudad de México, donde se vio a Sheinbaum Pardo vestida con pantalón azul y una playera conmemorativa del evento brincando sobre un trampolín, mientras sigue las instrucciones de la instructora al ritmo de varias canciones.

Además, antes de su victoria en las elecciones, Sheinbaum presentó un programa de gobierno compuesto por 100 puntos clave, los cuales prometió que enmarcarían su gestión en los próximos años. Este conjunto de propuestas fue revelado por la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y destaca su atención en el deporte:

Fomentar el desarrollo del deporte comunitario.

Ya como presidenta de México, asignó al clavadista Rommel Pacheco como nuevo titular de la Conade: “Tenemos un gran dirigente, no tuve duda cuando dije, ‘que bueno que no quedó en Mérida porque me lo voy a traer a Conade’”, aseguró en Palacio Nacional.

También, ayer la presidenta fue la encargada de entregar el Premio Nacional de Deportes a los medallistas de París 2024 en Palacio Nacional, donde el clavadista Osmar Olvera le brindó un mensaje de agradecimiento.

