La presidenta Claudia Sheinbaum informó que llamó de nuevo a Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, esto en medio de la polémica por una promesa de aumentar en 25% los aranceles en caso de no atender el tema migratorio.

"Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump. Abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración y compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México", escribió en redes sociales.

Destacó que también hablaron sobre reforzar la colaboración en temas de seguridad "en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo".

Hoy, en la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, expusieron que subir los aranceles afectaría a la industria automotriz que está establecida en el país, y que eso significaría daños a la economía de Estados Unidos.

"See you soon"; la primera llamada de Sheinbaum y Trump

Esta es la segunda llamada que sostienen Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la primera fue tras el triunfo del republicano en las elecciones de Estados Unidos, el pasado 5 de noviembre.

De acuerdo con lo que relató la Mandataria Federal en su conferencia matutina, explicó que la comunicación fue muy coordial, en la que el propio presidente electo felicitó a Sheinbaum por su arrasador triunfo.

En ese momento, tema de la frontera quedó pendiente para ser tratado con más tiempo y espacio.

"Me dijo ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto y le dije ‘sí, nos vemos pronto'“, relató la Presidenta.

Claudia Sheinbaum envía carta Donald Trump

A pesar de esto, hace unos días el presidente electo de Estados Unidos, retomó su promesa de campaña, aumentar los aranceles a la exportaciones mexicanas por el paso de migrantes.

Ante ello, Claudia Sheinbaum le envío una carta explicando el trabajo trabajo que ha realizado el Gobierno de México en la frontera.

"Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes", expresó Sheinbaum en su misiva.

