Legisladores de Morena respaldaron la elección judicial del próximo 1 de junio y descartaron que la CNTE vaya a “tronar” o boicotear este proceso, mientras que la oposición consideró que será una farsa en la que se elegirá entre jueces con militancia oficialista y otros vinculados con el narcotráfico.

En rueda de prensa, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expuso que no hay riesgo en las elecciones del domingo, descartó cualquier riesgo de que la CNTE quiera “tronar” la jornada: “No, no veo riesgo de que la CNTE vaya, como usted dice, a tronar la elección. No, no lo creo. Los maestros están en su lucha, la respetamos, pero no veo ingredientes mayores a tronar la elección del Poder Judicial”.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, descalificó la elección judicial y expuso que “es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo. Termina la República como la conocíamos y Morena tendrá el control total del Poder Judicial compartido con el narco, porque habrá algunos jueces, ustedes lo saben, entre ellos el abogado del Z-40, es decir, gente que trabaja para los narcos, que son candidatas y candidatos a jueces y a magistrados”.

“No participaremos (...) este domingo en ese vulgar fraude, en la mal llamada elección judicial”, apuntó en rueda de prensa acompañado de senadores y diputados del PAN.

Dijo que el nivel del abstencionismo dependerá “de qué tantas boletas decidan ellos cruzar una vez que la gente ya no esté en la fila, antes de cerrar (...) Van a sacar la crayolita y se van a poner a cruzar boletas, las van a doblar y las van a meter a las urnas. Eso es lo que esperamos, un completo cochinero este domingo”.

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, criticó también la elección judicial e hizo un llamado a la militancia del partido a no participar en la elección judicial. Dijo que “existe plan con maña”, porque sin representantes de partidos en los consejos distritales, Morena tendrá 10 días para hacer lo que quiera con los resultados.