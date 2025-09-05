Cutzamala rompe récord de almacenamiento con 74.88%; alcanza su mejor nivel en seis años

Gracias a las abundantes lluvias, en la primera semana de septiembre, el Sistema Cutzamala alcanzó su nivel de almacenamiento más alto en años, al registrar 74.88% de su capacidad, equivalente a 585.9 millones de metros cúbicos de agua, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La dependencia indicó que la cifra representa el mejor arranque de septiembre desde 2019 y supera el promedio histórico del sistema, que es de 73%. Además, se encuentra 10 puntos por encima del nivel con el que concluyó la temporada de lluvias en octubre de 2024, cuando apenas alcanzó 66.72%.

Tan solo, entre el 15 de mayo y el 3 de septiembre, el sistema acumuló 198.5 millones de metros cúbicos de agua, impulsado por lluvias que incluso rompieron récords en el mes de junio.

Las tres principales presas del sistema reportan niveles positivos: Valle de Bravo cuenta con 80.86% de almacenamiento; Villa Victoria con 69.13% y El Bosque con 68.48%.

La dependencia dirigida por Efraín Morales López indicó que el incremento del líquido contrasta con lo ocurrido en junio de 2024, cuando el Cutzamala cayó a 26.01%, su nivel más bajo en la historia reciente, cercano al punto crítico de operación.

Continúa temporada de lluvias en la CDMX

Precisó que la temporada de lluvias continuará hasta finales de octubre, por lo que aún hay margen para captar más agua y asegurar el líquido para la Ciudad de México y los municipios del Valle de México, incluso hasta 2026. En un escenario optimista, apuntó, el sistema podría cerrar el año con niveles cercanos al 85% de almacenamiento.

