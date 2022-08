“Cualquier corcholata garantiza continuidad”

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cualquiera de las corcholatas que resulte el candidato o la candidata en 2024 garantiza la continuidad de la transformación.

“Quien sea el candidato del movimiento garantiza el que va a continuar la transformación, no es buena noticia para nuestros adversarios, algunos están pensando, se están frotando las manos que ya se va a terminar, ya nada más dos años”, expuso.

En conferencia, se dijo confiado de que ni siquiera tiene que tocar madera porque sabe que la gente no quiere regresar al régimen de corrupción, injusticias, privilegios, “por más dinero que utilicen, por más campañas negras (...). No, ya no.

“Ahora estoy muy contento y tranquilo porque hay relevo generacional, ya esa preocupación de antes no existe, porque hay varios compañeros que tienen el perfil, reúnen las condiciones para darle continuidad al proceso de transformación”, comentó.

El Mandatario reiteró que no tiene una corcholata favorita y apoyará al ganador de la encuesta realizada por Morena.

López Obrador reiteró que corcholata no lo utiliza de forma despectiva, como asegura la oposición. Explicó que el término lo acuñó el político tabasqueño Leandro Rovirosa Wade en una reunión con el líder revolucionario Raúl Castro para referirse al entonces secretario de Hacienda, José López Portillo, quien era la corcholata favorita de Rovirosa.

Mensaje, el 1 de septiembre

López Obrador adelantó que el 1 de septiembre ofrecerá un mensaje sobre el estado que guarda la nación, por su Cuarto Informe de Gobierno, en una ceremonia en los murales pintados por Diego Rivera en Palacio Nacional.

Manifestó que uno de los temas centrales será el haber logrado reducir la brecha de desigualdad social, pese a la falta de crecimiento económico.

Además presumió los niveles históricos que alcanzó la Inversión Extranjera Directa (IED) en el país en el primer semestre del año, lo que significa que hay confianza en México.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la IED tuvo un fuerte crecimiento de 49% anual en el primer semestre del año, al acumular un monto de 27 mil 511.6 millones de dólares, según cifras preliminares.