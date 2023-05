El senador Ricardo Monreal Ávila afirmó que estos son tiempos de definiciones políticas, por lo que refrendó su compromiso por la reconciliación como un mecanismo para alcanzar mejores niveles de desarrollo, pero también por la unidad en torno al ideario político del movimiento social que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que prepararnos para un escenario desafiante en la medida en que avance la fecha del año electoral para la sucesión presidencial”, expresó el coordinador parlamentario de Morena en un mensaje que compartió en redes sociales.

Recordó que planteó la reconciliación como método para abrir caminos y alcanzar mejores niveles de desarrollo económico, político y social, pues “consideramos que todas y todos somos útiles en este nuevo Estado de bienestar”.

En este sentido, consideró que “sería inexplicable que no afianzáramos nuestros lazos de afecto y lealtad con los nuestros, cómo no continuar con el ideario de un movimiento social profundo que fundamos”.

“Cómo no mantener en alto nuestra propuesta, cómo no pensar en continuar profundizando la transformación que iniciamos en el año 2018. Cómo no convocar a la unidad en torno a nuestros ideales y al liderazgo del presidente López Obrador”.

Monreal dijo que éste es un momento de definiciones políticas, un momento en el que no cabe la ambición personal, en el que todas y todos somos útiles para mantener las banderas de la dignidad y la democracia. “Esa es nuestra definición”.

Refirió que el cierre del Periodo Ordinario de Sesiones fue precedido por desencuentros entre los Grupos Parlamentarios del Senado, porque el ambiente preelectoral del 2024 se apoderó de la agenda legislativa.

Por eso, hizo un llamado para “alejarnos del encono y acercarnos a la cordura”, para no responder a la ofensa, al insulto o al odio, y procurar construir consensos que mantengan en funcionamiento al Estado de derecho.

Así, enfatizó, se ha actuado en la Cámara, “en donde una mayoría racional y leal se conduce en razón de la propuesta que nos llevó a las urnas en el 2018”.

“Cuando fuimos oposición, ejercimos acciones contra la política privatizadora de saqueo y pillaje; nos conducimos bajo principios, defendiendo causas y en las Cámaras del Congreso nunca nos rendimos hasta que logramos la confianza de la mayoría del pueblo de México”, subrayó.

rmlgv