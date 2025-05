“Construyendo el Futuro no ha frenado la violencia” Estudio del Colegio de la Frontera Norte expone que no se observa una correlación entre el programa JCF y la reducción de homicidios dolosos; sin embargo, no sugiere descontinuarlo

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro fue diseñado para beneficiar a 2.3 millones de personas de entre 18 y 29 años de edad. Archivo El Universal