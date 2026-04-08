El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas manifestó su preocupación por el reciente pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que descalifica con “estigmatizaciones” la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y otras organizaciones de la sociedad civil.

A través de un comunicado, señaló que la protección de personas buscadoras, sus familias y las organizaciones que las apoyan no es opcional, sino urgente, ante un contexto de violencia, amenazas y agresiones constantes.

El Consejo Consultivo hizo un llamado urgente a la CNDH para revisar su pronunciamiento y abstenerse de emitir mensajes que desacrediten o expongan a defensores y organizaciones, garantizando así su seguridad y legitimidad.

Lee también Gobierno de Chiapas realiza entrega de viviendas en Tuxtla Gutiérrez; fija meta de construir 70 mil hogares en el sexenio

“Las expresiones de la CNDH sobre ‘manipulación de demandas’, ‘opinión sesgada’ o ‘lucro’ con víctimas, además de carecer de fundamento protector, contribuyen a la estigmatización institucional y pueden aumentar la vulnerabilidad de defensores y colectivos”, sostuvo.

El Consejo recordó que la CNDH tiene el mandato de proteger los derechos humanos frente a actos u omisiones del Estado, y no de desacreditar a quienes acuden a instancias internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos de familiares tienen plena legitimidad para aportar información, solicitar audiencias y activar procedimientos internacionales de derechos humanos.

En 2025, el Comité CEDAW documentó el asesinato de 22 personas buscadoras, y el Estado informó que el Mecanismo ofrecía protección a 237 personas, concentradas en siete entidades federativas.

Ante este panorama, el Consejo subrayó la necesidad de prudencia, reconocimiento y respeto hacia quienes defienden los derechos humanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr