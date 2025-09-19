El Senado de la República aprobó en marzo del 2024 una reforma que obliga a los estados a establecer un Sistema de Alerta Temprana que avise previamente cuando ocurra un fenómeno geológico, como los sismos, además de tener la capacidad de identificarlos y evaluarlos.

La reforma turnada hace 18 meses a San Lázaro se encuentra en la llamada “congeladora legislativa” a pesar de que la mayor parte del territorio nacional se encuentra expuesto sismos y que actualmente de los 32 entidades el Sistema de Alerta Sísmica actual tiene sólo una cobertura en Ciudad de México, Oaxaca, Chilpancingo, Acapulco y Morelia.

La reforma contempla una adición de un artículo 17 Bis a la Ley General de Protección Civil, en la que, además, se plantea que este Sistema debe procurar la emisión de una alarma a través de medios tanto auditivos como visuales ante un fenómeno geológico.

Los senadores argumentaron que la Alerta Sísmica actual tiene sólo una cobertura en Ciudad de México, Oaxaca, Chilpancingo, Acapulco y Morelia, por lo que resulta conveniente precisar en la norma que las entidades federativas también establezcan un sistema propio.

Asimismo, se subraya que además de ser oportuna, tal Sistema de Alerta Temprana también tiene que ser beneficiosa para cualquier persona, sin distinción de capacidad o condición de vulnerabilidad, por lo que plantea que el mecanismo tenga estímulos auditivos y visuales de manera que un mayor número de personas sea capaz de ponerse a salvo frente a un fenómeno geológico.

La reforma, acotaron los senadores en el dictamen, no contravendrá las facultades del Centro Nacional de Prevención de Desastres, ya que, de acuerdo con lo establecido en la misma Ley General de Protección Civil, seguiría teniendo a su cargo la coordinación del monitoreo y alerta de fenómenos perturbadores, entre los que están no sólo los geológicos, sino los hidrotermológicos y los sanitario-ecológicos.

De acuerdo con autoridades, los avisos de Sistema de Alerta Sísmica de México (SASMEX) se activan en la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Toluca, Cuernavaca y Colima, atendiendo apenas a unos 25 millones de personas, cuando México cuenta con más de 125 millones de habitantes.

