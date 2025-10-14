Funcionarios aduanales revelaron ante senadores el modus operandi de redes de contrabandistas de mercancías en distintas aduanas del país, con la complicidad de agentes aduanales y servidores públicos.

Al reunirse con legisladores para solicitar su respaldo en la aprobación de la reforma a la Ley Aduanera, a fin de combatir con mayor eficacia este delito, el director de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, reconoció la corrupción en el sector, pero aseguró que ya se frenó el huachicol fiscal.

Ante integrantes de las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos del Senado, afirmó que el gobierno ha procedido contra funcionarios y agentes aduanales corruptos, tras destacar que se busca elevar las sanciones aplicables.

Detalló cómo descubrió la actividad de los contrabandistas, en la que estaban involucrados agentes aduanales. “Debo decirles que la mula no era arisca, la hicieron”, dijo.

“Nada más le voy a dar dos ejemplos: una vez revisando los pedimentos, resulta que en una mercancía que venía de China venían unas hamacas, que, miren, ahora hasta los chinos hacen hamacas, y estaban valuadas en dos pesos. Yo no sé si el agente aduanal pueda tener la sensibilidad de decir que una hamaca no vale dos pesos, y en eso la declararon.

“Entonces digo, ¿cómo no vamos a buscar la forma de poner un correctivo para que se alineen?

“Otro ejemplo que les voy a dar: una vez llegó un contenedor lleno de perfumes de China y pagaron 130 o 160 pesos de importación por el contenedor, o sea, ¿cómo eso se va a permitir?”, indicó.

En breves declaraciones a la prensa, Marín Mollinedo afirmó que “ya ahorita está detenido definitivamente el huachicol fiscal, era por las aduanas del norte y de los puertos. Lo hemos atajado y estamos pendientes. Si se llega a descubrir uno, procedemos inmediatamente y le damos parte a la fiscalía, y ellos son los que están actuando cuando se detecta algo”.

A su vez, Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanal de la ANAM, reveló que menos de 30 agentes aduanales concentraban el contrabando de hidrocarburos en el país, lo que refleja la magnitud del problema que enfrentan las autoridades en la materia.

Destacó que en esta administración se han cancelado más de 45 patentes de agentes aduanales por irregularidades en operaciones.

“No se trata de satanizar a un gremio, pero si ustedes se dan cuenta la cantidad, todo el contrabando de hidrocarburos, ahorita en lo que va de la presente administración se han cancelado más de 45 agentes aduanales y aparte de esos 45 quedan aproximadamente menos de 805, y de esos 805 menos de 30 agentes aduanales controlaban todo el contrabando de hidrocarburos del país”, subrayó.

El director de Investigación Aduanal explicó que en operativos realizados en las aduanas de Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas se detectaron prácticas graves de evasión fiscal y simulación de operaciones.

En algunos casos, dijo, hubo agentes que “modularon hasta 800 operaciones en una hora”, lo cual es materialmente imposible de supervisar de manera real.

“Hay casos en los que el agente aduanal tiene su oficina en la Ciudad de México y despacha en Lázaro Cárdenas, con varias adscripciones simultáneas. Eso es ilegal e inaceptable”, puntualizó.

Márquez señaló que más de 80% de los contenedores revisados pagaban menos de 50 mil pesos de impuestos, montos irrisorios frente al valor real de las mercancías.

Además, 550 de los 800 agentes analizados trabajan con operaciones clasificadas como de riesgo “rojo o vulnerable”, y muchos prefieren pagar multas mínimas para continuar con sus prácticas irregulares.

“Para ellos es más costeable pagar la multa que dejar de contrabandear. Se amparan con el excluyente de que no son obligados solidarios y así recuperan su patente”, denunció.

Tonatiuh Márquez urgió al Senado a respaldar las reformas planteadas por el Ejecutivo federal, que buscan dotar de herramientas legales a la ANAM para combatir eficazmente el contrabando y fortalecer la trazabilidad de mercancías, especialmente de combustibles.

Informó que hasta septiembre de este año existían 818 carpetas de investigación con detenidos y 6 mil 889 sin detenidos, además de 310 casos judicializados ante jueces de Control.

“Actualmente hay más de 326 personas vinculadas a proceso y 78 ya han sido sentenciadas por estos delitos”, precisó.

“¿Qué quiere decir? Que cuando estábamos en el operativo nos dimos cuenta de que muchas de estas mercancías venían con 40 pesos de pago de impuestos temporales, prácticamente [los agentes aduanales] no hacían nada cuando a simple vista es ilógico”, refirió.

“Ningún contenedor en ninguna parte de la Tierra vale 300 pesos, mil pesos. Detectamos que más de 80% de estos contenedores venían pagando menos de 50 mil pesos, entonces es ahí cuando realmente les pedimos que por favor a fondo vean la magnitud del problema. No se trata de castigar a los que trabajan bien (…), se trata de realmente darles un ejemplo claro a los que trabajan mal”, recalcó.

El funcionario insistió en que la intención del gobierno federal no es perseguir al gremio aduanal en su conjunto, sino sancionar a quienes “han hecho de la corrupción y el contrabando un negocio a costa del país”.