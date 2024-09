Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pidió “con todo el respeto del mundo” tener más personal en las 32 comisiones de los estados.

Al presentar avances de trabajo en la tercera sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas 2024, Reyes Sahagún destacó la atención de los casos de personas desaparecidas en los estados, en conjunto con las familias, colectivos, autoridades y plataformas.

“De acuerdo al número de personal que nos comentaron las comisiones locales, no las Fiscalías, entre todos juntaríamos un universo de mil 200 personas. Es un universo pequeño para el tamaño de la tarea.

“Nosotros como Comisión Nacional traemos 263 personas y entre todo el personal de todas las comisiones, mil 211. Con todo el respeto del mundo, con todo el protocolo correspondiente, pero ojalá pudiéramos encontrar un mecanismo para incentivar que los estados, los gobiernos estatales pudieran ayudarnos con más personal para las comisiones locales, porque es una gran tarea la que se está realizando y en todos los casos se requiere más personal”, dijo.

La comisionada nacional de Búsqueda indicó que se ha ubicado un universo de 12 mil 58 registros, donde la identidad de las personas desaparecidas tiene errores o faltantes que no dan los elementos para generar los procesos de búsqueda.

“Necesitamos buscar para encontrar, pero si no podemos generar la búsqueda porque no podemos tomar algunos indicios y generar los procesos de búsqueda, entonces no podemos cumplir nuestra labor”, dijo Reyes Sahagún.

Ante esto, propuso generar un espacio de tiempo y de trabajo “muy intensivo” con todas las autoridades de los estados y comisiones para revisar “uno por uno” estos registros para encontrar los elementos para completar la información y así generar procesos de búsqueda.

