La Comisión de Justicia del Senado aprobó el dictamen por el que se pronuncia sobre la elegibilidad de las personas candidatas, para ocupar el cargo de magistrada o magistrado de órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de 30 entidades federativas de la República.

El dictamen, avalado por 15 votos a favor y tres abstenciones, incluye a mil siete personas candidatas, para ocupar 56 vacantes de magistraturas locales. El documento se envió a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para los efectos correspondientes.

El presidente de la comisión, Javier Corral Jurado explicó que se realizaron mil 17 entrevistas, a través de seis grupos de trabajo integrados por diversas senadoras y senadores. “Al principio se informó de mil 20 personas registradas, pero había dos registros duplicados y otra persona declinó”, puntualizó.

Agregó que la comisión no sólo tomó en cuenta la entrevista para determinar la idoneidad, sino que cada aspirante presentó tres documentos: una exposición breve para fundamentar su postulación, un ensayo para ahondar en materia de derecho electoral y una síntesis curricular.

Todo ello fue analizado por los grupos de trabajos de la comisión; sin embargo, será la Jucopo la que seleccionará a las personas que ocuparán las vacantes.

Corral Jurado añadió que de la lista total solo 18 personas no fueron elegibles; una por no ser mexicana de nacimiento, siete por no tener la antigüedad en el título profesional y 11 porque actualmente son magistrados en órganos electorales.

Finalmente, reiteró que la Comisión de Justicia “no seleccionará el listado final de magistradas o magistrados, eso es tarea de la Jucopo, que una vez recibido el listado elaborará y remitirá el 7 de abril el acuerdo que proponga al Pleno del Senado, observando el principio de paridad; el dictamen de esta comisión ni siquiera es vinculante, es decir, no es el órgano para seleccionar aspirantes”.

