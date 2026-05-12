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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por cuatro lotes de medicamentos robados, y que posiblemente son comercializados en la vía pública, por representar un riesgo para la salud.
Son los medicamentos denominados Fazolin (lote 25340319), Gelmicin (lote 25340269), Plusgel (lote 25140625) y Volfenac Gel (lote 25140736), de la empresa Productos Farmacéuticos Collins.
El órgano regulador señaló que pueden generar reacciones adversas graves debido a que se desconocen las condiciones de almacenamiento y transporte, por lo que no se garantiza su estabilidad, calidad, eficacia y seguridad.
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“Cabe precisar que los productos robados no representan la totalidad de los lotes fabricados, importados o distribuidos. Sin embargo, la presente alerta se emite como medida preventiva para que los establecimientos y el público en general tomen las previsiones necesarias al adquirir los productos enlistados”, refirió la Comisión.
Recomendó a la población no adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal).
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