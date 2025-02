Dirigentes y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aseguran que nueve de cada 10 maestros están en contra del corporativismo sindical, por lo que se negarán a afiliarse a Morena, como señaló el líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación(SNTE) y senador del partido guinda Alfonso Cepeda Salas.

“Es muy probable que a Cepeda le estén cobrando y volviendo a cobrar por haberlo hecho senador de la República, y pague con estas acciones. Pero otra cosa es la realidad, porque nueve de cada 10 maestros no están de acuerdo ni con el corporativismo ni con el dispendio, mucho menos con que se les impongan cosas como la militancia en algún partido”, dijo Carmen Tello García, maestra de sexto grado de primaria, adherida a la Sección 18 de la CNTE en Michoacán.

Esta semana, Cepeda Salas ofreció convencer a por lo menos un millón y medio de integrantes del magisterio y sus familias para que se sumen a las filas del partido hegemónico. “Tenemos maestros de todos los partidos, pero hay muchos, muchos que están convencidos de afiliarse a Morena y nosotros facilitaremos que se afilien. ¿Cuántos? Sin duda, muchos, yo diría un millón y medio”, señaló.

Tello García añadió: “Morena, sin moral; no le interesa a quiénes afilia, cómo están, su pasado, su forma de vida. Lo que les interesa es dar la apariencia de que tienen a todo el mundo en sus filas y, por desgracia, están cayendo en lo que Andrés Manuel [López Obrador] había criticado tanto: el corporativismo.

“En la CNTE lo que nosotros promovemos es la libertad sindical y, por eso, una de sus tareas principales al momento de su origen fue la democratización precisamente del SNTE”, aseguró.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, señaló que regresar al corporativismo —como pretende Cepeda Salas— es retornar a la peor etapa del país, del charrismo, en la que el líder sindical pensaba que era dueño de vida y alma de sus agremiados.

“Rechazamos este ‘compromiso’ que hizo Alfonso Cepeda, porque ha de pensar que somos borregos, que no tenemos criterio y que no pensamos. No puede ni debe ofrecer que todos los agremiados se van a afiliar a un partido, porque entonces está haciendo un uso faccioso de la estructura del sindicato, de sus recursos”, afirmó.

Director de la escuela primaria Centauro del Norte, Hernández expresó que un sindicato no debe ser el brazo electoral de un partido, como en los tiempos de Carlos Jonguitud Barrios, que le ofrecía votos al PRI, o de Elba Esther Gordillo, quien se comprometía a hacer lo mismo para el PAN.

Señaló que en la próxima reunión de la CNTE con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le pedirán que el gobierno federal se deslinde de la postura de Cepeda Salas.

En tanto, el vocero de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, Luis Alberto López Pazos, dijo que la Coordinadora Nacional se mantendrá vigilante para que ningún trabajador de la educación sea obligado a afiliarse a Morena, ya sea a través de la intimidación o el chantaje.

“En cuanto se dé alguna situación de presión hacia los maestros, la vamos a denunciar. No vamos a permitir que se coaccione a nadie sólo porque el dirigente del SNTE prometió que va a generar la afiliación masiva corporativa. Y denunciaremos también si alguna autoridad, en este caso de la SEP, lo está haciendo”, señaló.