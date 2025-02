El senador Alfonso Cepeda Salas, secretario dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), afirmó que la afiliación a Morena de un millón y medio de maestros de esa asociación y sus familias se hará por la lealtad a la Cuarta Transformación, y rechazó que se trate de una acción similar a la del viejo “corporativismo”.

En entrevista, aclaró que la afiliación será voluntaria y no tendrá ningún costo para el gremio ni para la organización sindical. Recordó que el SNTE participó muy activamente en la precampaña y campaña de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y, al igual que entonces, “todo es de manera voluntaria”.

El legislador de Morena precisó que 100% de los agremiados tiene licenciatura; 70% tiene maestría y el otro 30% se encuentra cursando un doctorado o ya lo terminó, por lo que “es muy difícil (...) hablar de que se les puede obligar a participar en determinado sentido”.

“Y no nos permite el estatuto, hay pluralidad y respeto a la afiliación político-partidista de cada trabajador de la educación. Somos muy respetuosos de eso”, aseguró.

Cepeda Salas descartó que la afiliación de maestros a Morena se vaya a dar de forma corporativa, pues eso es “imposible”.

“No hay forma, no hay forma de obligar a nadie a que se afilie a un partido o se afilie a otro, esto lo hacemos por convicción y tenemos que hacerlo por convencimiento y por persuasión a cada una de las compañeras y compañeros que decidan afiliarse a Morena.

“Y no es corporativo, corporativo éramos cuando obligadamente el estatuto decía que todos los trabajadores de la educación pertenecíamos, por ejemplo, al PRI. Eso sí era corporativismo. El estatuto nos prohíbe participar corporativamente con algún partido. Esto es libre, es una actividad voluntaria. No hay coacción, no hay de ninguna manera una obligatoriedad que se pueda evidenciar en ningún sentido”.

Dijo que los maestros siempre han sido un soporte fundamental del Estado, “y lo mismo trabajamos con presidentes priistas de distintos cortes ideológicos, con gobernantes panistas, presidentes de la República panistas en dos sexenios. Y ahora que los ideales, los principios, el programa de acción de la 4T se identifica en mucho con los ideales, con los principios, con la formación ideológica de las maestras y los maestros de México, hay un sentido de identificación y fijación mucho más profundo”, enfatizó.

Cepeda Salas resaltó que el SNTE está agradecido con la 4T por el trato que recibió en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que “fue de primer nivel, cuando [por] la pandemia en todo el mundo (...) hubo despidos de maestros, porque la crisis sanitaria trajo consigo una crisis económica (...)”.

“Hubo compañeros que vieron disminuida su carga de trabajo, perdieron prestaciones y la verdad es que aquí en México no tuvimos un solo despido, no perdimos una sola prestación, y por el contrario tuvimos hasta incrementos”.