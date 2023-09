La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dijo que este organismo realiza esfuerzos para promover valores como la tolerancia, solidaridad y respeto hacia las personas e incidir, con una perspectiva de derechos humanos, en los procesos previos de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante su participación en el Segundo Diálogo de Derechos Humanos “Experiencias y retos rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026”, realizado por la CNDH y la organización Partners of the Americas, indicó que la tolerancia, solidaridad, sana convivencia y el respeto a los derechos humanos constituyen el fundamento del derecho humano al deporte, incorporado en el artículo cuarto constitucional y señalado por la ONU como herramienta eficaz para promover la paz, el desarrollo y el progreso social, lo mismo que para el fortalecimiento del tejido social y la convivencia pacífica.

Señaló que observar y proteger el disfrute del deporte por las personas y las familias, en el marco de experiencias interculturales, entre los 48 países a los que se dará la bienvenida en 2026, debe ser el fin último de estos esfuerzos y la responsabilidad de todos los actores será involucrar la coordinación y cooperación en muchos aspectos, entre ellos garantizar los derechos humanos.

Sobre el tema, la presidenta de la CNDH recordó que luego de los desafíos a los que se enfrentó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) en las elecciones pasadas de Rusia 2018 y Qatar 2022, se impulsó la elaboración de una política de derechos humanos con el objetivo de garantizar su pleno respeto y solicitó la elaboración de un informe como parte del proceso de selección para las sedes anfitrionas. De ahí que, explicó, las ciudades participantes en nuestro país, (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) presentaron un documento que contempla un diagnóstico de riesgos para la población en general y los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, el cual plantea la importancia de la coordinación entre todos los actores para observar y garantizar los derechos humanos.

En su oportunidad, John McPhail, presidente y director ejecutivo de Partners of The Americas, explicó que dicha organización se fundó con la misión de generar alianzas, construir puentes y unir voluntades para identificar, prevenir y mitigar los efectos de este certamen en las garantías laborales y los derechos humanos. A su vez, Saskia Cabrera Padilla, Coordinadora del Proyecto México Unido 2026, consideró que los eventos masivos conllevan diversas actividades -antes, durante y después- por lo que es preciso garantizar que dichos actos no afecten los derechos laborales de las personas, en lo que respecta a discriminación en el empleo, violencia laboral y sexual, trabajo infantil y forzoso.

