Caso Jennifer Hermoso: otro escándalo que opaca al fútbol mundial

Es de lamentar que, a la victoria de la selección femenil de fútbol española en la Copa del Mundo, la haya opacado un suceso tan deplorable como el beso no consensuado que le plantó el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, a la jugadora Jenni Hermoso, así como su gesto obsceno de celebración tocando sus genitales.

Luego de esto, en una asamblea extraordinaria de la RFEF, que tuvo lugar el viernes 25 de agosto, Rubiales se pronunció ante el hecho con una declaración que dejó atónitos a muchos: “No voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir…”, pero luego vino algo peor: en su defensa, argumentó que el beso no consensuado que le plantó a Jenni Hermoso era como el que le hubiera dado a una de sus hijas.

Este sábado, un artículo publicado en el sitio especializado en deportes de The New York Times, The Athletic, dio cuenta de que Rubiales, antes de lo ocurrido con Hermoso, se la pasó “toqueteando” a otras jugadoras de la selección española, lo que desde ese momento demostraba su conducta impropia y fuera de lugar.

Pero por increíble que parezca, la RFEF se pasmó por completo ante esta situación y sus directivos “machines” no hicieron nada; por el contrario, apoyaron a Rubiales. Tuvo que ser la FIFA la que suspendiera temporalmente al directivo, luego de que surgieran olas de pronunciamientos públicos por parte de clubes españoles y de otras partes del mundo apoyando a Jenni y a las jugadoras de la selección española, y sólo así es que, acorralada por las críticas, la federación española comunicó, en una clara reacción tardía, la dimisión de su Presidente.

Es increíble que esto se haya dado en el contexto de un Mundial en el que se rompieron varios paradigmas a favor del deporte femenil: por primera vez, la FIFA permitió el velo de la hiyab para que las musulmanas pudiera cubrirse la cabeza; en el tema de los uniformes, los clubes se pronunciaron por el uso no obligatorio de shorts blancos por motivos del periodo femenino; marcas como Nike dieron a conocer nuevos calzados pensados específicamente para las mujeres y su anatomía; la FIFA permitió, contrario a lo ocurrido en Catar, en el Mundial de los hombres, la promoción de causas sociales (como la campaña ‘OneLove’ contra la discriminación LGBT+ y promoviendo la inclusión). Sin embargo, lo que no cambió fue la actitud machista y sexista de los directivos de las selecciones femeniles de fútbol.

En México, vale la pena recordar el caso de las cuatro jugadoras del Club América que sufrieron acoso digital y físico, así como hackeo de sus redes sociales y celulares, por parte de José Andrés Martínez Hernández, quien hacía parecer que tenía una relación sentimental con ellas. Ante estos hechos, el Club América emitió una postura pública tras la que el gobierno de la CDMX reaccionó y capturó al responsable, pero no lo pudo retener por más de 24 horas; sin embargo, el ejemplo de impartición de justicia vino por parte de la Fiscalía de Nuevo León, que ya tenía documentados casos similares y había obtenido una orden de aprehensión en contra del sujeto. Fue así como las jugadoras víctimas pudieron acceder a la justicia.

Así, han sido muchas las expresiones de apoyo hacia Jenni Hermoso y otras jugadoras víctimas de violencia de género, lo que debe reconocerse. No puede haber punto de retorno en esta lucha en la que sumamos todos. Visibilizar los abusos y actuar en consecuencia debe ser la norma por seguir para lograr su erradicación.

Cambiando de tema

Innecesario enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo por el presupuesto del 2024. La Corte inició con un discurso que no tomó bien el presidente de la Jucopo y líder de Morena, Ignacio Mier, porque parecía mandar señales de amenaza al Legislativo y, además, porque el proceso presupuestario en la Cámara de Diputados aún no inicia. Quizá la presidenta de la Corte, Norma Piña, se vio obligada a dar un mensaje así porque no tiene diálogo con nadie del Ejecutivo ni del Legislativo. Es un mal inicio de cara a las próximas discusiones del presupuesto; lo bueno es que desde el Congreso ya se han mandado señales de que invitarán a la presidenta de la Corte a discutir el presupuesto. Ojalá sea un diálogo fructífero.

