Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

México vs Ecuador - EN VIVO - Partido amistoso

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

La Comisión de los Derechos Humanos (), que encabeza Rosario Piedra, anunció este martes que ese organismo destinará 70 millones de pesos para ayudar a las familias afectadas por las .

A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta de la Comisión Nacional dijo que fue regresada la referida cantidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) “para que se destine a este gran esfuerzo de apoyo y ".

“Con nuestro trabajo diario y con nuestros ahorros, la CNDH hace su parte en este momento de prueba. Nos debemos al pueblo, a él respondemos y con él nos comprometemos. Por eso me siento altamente orgullosa de devolverle estos 70 millones que servirán sin duda para ayudar a quien ahora lo necesita”, dice Piedra en la grabación.

Señala que estos “son momentos que convocan a la unión y a la solidaridad. Profundamente conmovido por las condiciones que enfrentan miles de ciudadanas y ciudadanos en varios estados de la república, afectados por las inundaciones y los daños al infraestructura, lo urgente ahora es garantizar la alimentación y el agua potable para que los damnificados puedan pasar la emergencia. Frente a esta situación nadie puede permanecer ajeno, nosotros menos que nadie”.

